Γεραπετρίτης: Εν μέσω παγκόσμιων προκλήσεων συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για τη διαφύλαξη της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας

Με δεδομένο ότι «οι απειλές κατά της θαλάσσιας ασφάλειας έχουν πολλαπλασιαστεί», ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης σε ειδική ομιλία του στη Νέα Υόρκη διαβεβαίωσε ότι ως κυβέρνηση «συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για τη διαφύλαξη της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας».

Μιλώντας στην υπουργική συνάντηση της Ομάδας Φίλων για την Ασφάλεια και την Προστασία της Ναυτιλίας και των Ναυτικών στη Νέα Υόρκη, ο Γιώργος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε την παρούσα συγκυρία «ιδιαίτερα κρίσιμη». «Οι απειλές κατά της θαλάσσιας ασφάλειας έχουν πολλαπλασιαστεί, ενώ οι επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυτιλίας έχουν θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, έχουν αμφισβητήσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, έχουν διαταράξει τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και έχουν επηρεάσει την επισιτιστική και ενεργειακή ασφάλεια», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Οι πρόσφατες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων και ναυτικών, μεταξύ άλλων στην Ερυθρά Θάλασσα, την ευρύτερη περιοχή και σε άλλες κρίσιμες θαλάσσιες οδούς, κατέδειξαν για ακόμη μία φορά πόσο ραγδαία αυξάνεται η ανασφάλεια στη θάλασσα και πόσο σοβαρές είναι οι συνέπειες», επισήμανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. «Στο επίκεντρο αυτών των προκλήσεων βρίσκονται οι ίδιοι οι ναυτικοί, οι άνδρες και οι γυναίκες από τους οποίους εξαρτώνται η διεθνής ναυτιλία και το παγκόσμιο εμπόριο. Οι ναυτικοί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της διεθνούς ναυτιλίας», σημείωσε.

«Ωστόσο, παρά τις σημαντικές βελτιώσεις στις συνθήκες εργασίας που έχουν επιτευχθεί με την πάροδο των ετών, εξακολουθούν να ασκούν ένα από τα πλέον απαιτητικά επαγγέλματα», αναγνώρισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. «Σήμερα, είναι όλο και περισσότερο εκτεθειμένοι στην πειρατεία, τις ένοπλες συγκρούσεις, τις τρομοκρατικές επιθέσεις και άλλες σοβαρές απειλές κατά της ασφάλειάς τους. Ως εκ τούτου, η προστασία της ναυτιλίας πρέπει να συμβαδίζει με την προστασία εκείνων που εργάζονται στη θάλασσα», πρόσθεσε.

«Για την Ελλάδα, για εμάς, αυτό αποτελεί υψηλή προτεραιότητα κατά τη διάρκεια της θητείας μας ως εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. «Κατά την πρώτη μας Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, τον Μάιο του 2025, η Ελλάδα συγκάλεσε Ανοικτή Συζήτηση Υψηλού Επιπέδου, υπό την προεδρία του Έλληνα Πρωθυπουργού, με θέμα την ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας μέσω της διεθνούς συνεργασίας», εξήγησε. «Η θαλάσσια ασφάλεια θα βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο κατά την επικείμενη Προεδρία μας τον Οκτώβριο, καθώς συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για τη διαφύλαξη της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και την ενίσχυση του συντονισμού και της συλλογικής μας αντίδρασης στις απειλές στη θάλασσα», σημείωσε. «Η δέσμευσή μας παραμένει σαφής: η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να διαφυλάσσεται και η ασφάλεια και προστασία της ναυτιλίας και των ναυτικών πρέπει να εξασφαλίζονται σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι «ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας (IMO) έχει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε αυτές τις προσπάθειες» και πως «η Ελλάδα εξακολουθεί να συμμετέχει ενεργά στο έργο του ΙΜΟ για την ενίσχυση της συλλογικής μας ικανότητας να αντιμετωπίζουμε τους κινδύνους για τη θαλάσσια ασφάλεια». Συνεχάρη, μάλιστα, την Ινδία και τη Λιβερία, που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία της Ομάδας Φίλων για την Ασφάλεια και την Προστασία της Ναυτιλίας και των Ναυτικών και τόνισε: «Είναι σημαντικό να συνεργαζόμαστε για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων».

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης στην ομιλία του στάθηκε σε τρία σημεία: