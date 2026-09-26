Γαλλία: Υποδοχή «ροκ σταρ» για τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ από 80.000 νέους στο Σταντ ντε Φρανς

Θερμή υποδοχή από περίπου 80.000 νέους γνώρισε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ κατά την άφιξή του στο Σταντ ντε Φρανς, στο Σεν Ντενί, στα βόρεια του Παρισιού.
Ο ποντίφικας έφτασε στο στάδιο με το παπικό όχημα και, κατά τη σύντομη περιήγησή του στον χώρο, χαιρέτησε το πλήθος που τον υποδέχθηκε με παρατεταμένα χειροκροτήματα. Στη συνέχεια ανέβηκε στη σκηνή, όπου τον καλωσόρισε ο επίσκοπος του Σεν Ντενί, Ετιέν Γκιγιέ.
Procession de la statue pèlerine du M de Marie au @StadeFrance, portée par l’Ave Maria, chanté par Monroe et 2 500 choristes de @EcclesiaCantic.
👉Veillée de prière sur KTO & https://t.co/lhcv2SiMa5#PapeEnFrance@Eglisecatho pic.twitter.com/Y9WHOMzpdG
— KTOTV (@KTOTV) September 25, 2026
Η εκδήλωση περιλάμβανε ομιλίες, ψαλμωδίες και προσευχές, ενώ ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχε η συζήτηση του πάπα με δύο πιστούς. Το ενδιαφέρον για την παρουσία του Λέοντα ΙΔ΄ ήταν ιδιαίτερα έντονο, καθώς τα εισιτήρια για την εκδήλωση εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις μισή ώρα.
Pope Leo XIV venerates the relic of the Crown of Thorns at Notre-Dame pic.twitter.com/eNQamswFia
— ROME REPORTS (@romereports) September 25, 2026
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η έκθεση του «Ιερού Χιτώνα του Χριστού», ενός κειμηλίου που σύμφωνα με την παράδοση συνδέεται με τον Ιησού και θεωρείται από αρκετούς πιστούς ότι αποτελεί το ένδυμα που φορούσε πριν από τη σταύρωσή του και φυλάσσεται στη Βασιλική του Αγίου Διονυσίου στην Αρζεντέιγ.
FRANCE 🇫🇷
Pope Leo XIV kissing the Crown of Thorns worn by Jesus Christ during the crucifixion pic.twitter.com/ZpS3dkGPGq
— Catholic Arena (@CatholicArena) September 25, 2026