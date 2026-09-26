Γαλλία: Υποδοχή «ροκ σταρ» για τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ από 80.000 νέους στο Σταντ ντε Φρανς

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ έλαβε θερμή υποδοχή από περίπου 80.000 νέους στο Σταντ ντε Φρανς, στο Σεν Ντενί, στα βόρεια του Παρισιού. Η εκδήλωση περιλάμβανε ομιλίες, ψαλμωδίες, προσευχές και συζήτηση με πιστούς, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η έκθεση του «Ιερού Χιτώνα του Χριστού».

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θερμή υποδοχή από περίπου 80.000 νέους γνώρισε ο πάπας Λέων ΙΔ΄ κατά την άφιξή του στο Σταντ ντε Φρανς, στο Σεν Ντενί.
  • Η εκδήλωση περιλάμβανε ομιλίες, ψαλμωδίες και προσευχές. Το ενδιαφέρον για την παρουσία του Λέοντα ΙΔ΄ ήταν ιδιαίτερα έντονο, καθώς τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε μισή ώρα.
  • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η έκθεση του «Ιερού Χιτώνα του Χριστού», ενός κειμηλίου που σύμφωνα με την παράδοση συνδέεται με τον Ιησού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Θερμή υποδοχή από περίπου 80.000 νέους γνώρισε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ κατά την άφιξή του στο Σταντ ντε Φρανς, στο Σεν Ντενί, στα βόρεια του Παρισιού.

Ο ποντίφικας έφτασε στο στάδιο με το παπικό όχημα και, κατά τη σύντομη περιήγησή του στον χώρο, χαιρέτησε το πλήθος που τον υποδέχθηκε με παρατεταμένα χειροκροτήματα. Στη συνέχεια ανέβηκε στη σκηνή, όπου τον καλωσόρισε ο επίσκοπος του Σεν Ντενί, Ετιέν Γκιγιέ.

Η εκδήλωση περιλάμβανε ομιλίες, ψαλμωδίες και προσευχές, ενώ ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχε η συζήτηση του πάπα με δύο πιστούς. Το ενδιαφέρον για την παρουσία του Λέοντα ΙΔ΄ ήταν ιδιαίτερα έντονο, καθώς τα εισιτήρια για την εκδήλωση εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις μισή ώρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η έκθεση του «Ιερού Χιτώνα του Χριστού», ενός κειμηλίου που σύμφωνα με την παράδοση συνδέεται με τον Ιησού και θεωρείται από αρκετούς πιστούς ότι αποτελεί το ένδυμα που φορούσε πριν από τη σταύρωσή του και φυλάσσεται στη Βασιλική του Αγίου Διονυσίου στην Αρζεντέιγ.

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