Πλάκα: Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας στα ερείπια της κατεστραμμένης οικίας

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην Πλάκα, μετά την κατάρρευση διώροφης οικίας στην οδό Λυσικράτους, η οποία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, περίπου στις 07:45, έπειτα από έκρηξη.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια, απομακρύνοντας παράλληλα με ιδιαίτερη προσοχή τα υλικά του κτιρίου που κατέρρευσε, προκειμένου να διερευνηθεί κάθε πιθανό σημείο στο οποίο μπορεί να βρίσκονται εγκλωβισμένα άτομα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με έξι οχήματα, μεταξύ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, ενώ στο σημείο επιχειρούν και τρεις σκύλοι έρευνας και διάσωσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ακουστική ανίχνευση. Κατά διαστήματα διακόπτονται προσωρινά οι εργασίες απομάκρυνσης των υλικών και κάθε άλλη δραστηριότητα που προκαλεί θόρυβο, ώστε οι διασώστες να μπορούν να αξιοποιούν τα ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου και να εντοπίζουν τυχόν σημάδια ζωής κάτω από τα ερείπια.

Ταυτόχρονα, χρησιμοποιούνται ειδικές κάμερες για την έρευνα στο εσωτερικό των συντριμμιών, ενώ οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης επιχειρούν στα σημεία όπου κρίνεται απαραίτητο.

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμει ο Δήμος Αθηναίων, διαθέτοντας μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών από το σημείο.

Στην περιοχή παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος.

Παράλληλα, στο σημείο εξακολουθούν να βρίσκονται δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ ακόμη δύο ασθενοφόρα παραμένουν σε ετοιμότητα για την παροχή άμεσης συνδρομής, εφόσον χρειαστεί.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με τις δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή και τις έρευνες να συνεχίζονται με ιδιαίτερη προσοχή.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την άφιξή τους στο σημείο το πρωί, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο στην οδό Λυσικράτους. Οι δύο γυναίκες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.