Αραγτσί: Στις ΗΠΑ το «κλειδί» για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ εντός επτά ημερών

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει διαβιβάσει στις ΗΠΑ ένα «συγκεκριμένο» σχέδιο επτά ημερών για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Η απόφαση βρίσκεται πλέον στην Ουάσινγκτον, με το Ιράν να θέτει ως προϋποθέσεις τον τερματισμό εχθροπραξιών, την άρση κυρώσεων και την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θα υπάρξουν παραχωρήσεις στο πυρηνικό του πρόγραμμα.

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Διεθνή Νέα

Αραγτσί
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Ιράν έχει διαβιβάσει στις ΗΠΑ ένα «συγκεκριμένο» σχέδιο επτά ημερών για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, με την απόφαση να βρίσκεται πλέον στην Ουάσινγκτον.
  • Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι «εάν ικανοποιηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, τα Στενά μπορούν να ανοίξουν ξανά και να αποκατασταθεί η ομαλή διέλευση των πλοίων εντός επτά ημερών», με την Τεχεράνη να ζητά τερματισμό εχθροπραξιών και άρση κυρώσεων.
  • Ιρανός αξιωματούχος τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να προχωρήσει σε παραχωρήσεις ως προς το πυρηνικό της πρόγραμμα, καθώς «το θαλάσσιο πέρασμα θα παραμείνει κλειστό έως ότου εκπληρωθούν οι όροι που θέτει το Ιράν».

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Ένα «συγκεκριμένο» σχέδιο επτά ημερών για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας των Στενών του Ορμούζ έχει διαβιβάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν, όπως δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, με την απόφαση να βρίσκεται πλέον στην Ουάσινγκτον.

«Εάν ικανοποιηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, τα Στενά μπορούν να ανοίξουν ξανά και να αποκατασταθεί η ομαλή διέλευση των πλοίων εντός επτά ημερών», ανέφερε ο Αραγτσί, προσθέτοντας ότι «η επιλογή ανήκει πλέον στις ΗΠΑ». Όπως τόνισε, οι ενέργειες που ζητά η Τεχεράνη από την Ουάσινγκτον δεν είναι νέες, καθώς περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης (MoU) που είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η επαναλειτουργία των Στενών συνδέεται με μια σειρά προϋποθέσεων από την αμερικανική πλευρά. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ο τερματισμός των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, η άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, η χαλάρωση των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου και η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Την ίδια ώρα, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters, υπό καθεστώς ανωνυμίας, ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να προχωρήσει σε παραχωρήσεις ως προς το πυρηνικό της πρόγραμμα, ακόμη και στην περίπτωση που η Ουάσινγκτον αποδεχθεί την πρόταση για το άνοιγμα των Στενών. Σύμφωνα με τον ίδιο, το θαλάσσιο πέρασμα θα παραμείνει κλειστό έως ότου εκπληρωθούν οι όροι που θέτει το Ιράν.

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