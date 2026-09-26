Αραγτσί: Στις ΗΠΑ το «κλειδί» για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ εντός επτά ημερών

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Ένα «συγκεκριμένο» σχέδιο επτά ημερών για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας των Στενών του Ορμούζ έχει διαβιβάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν, όπως δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, με την απόφαση να βρίσκεται πλέον στην Ουάσινγκτον.

«Εάν ικανοποιηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, τα Στενά μπορούν να ανοίξουν ξανά και να αποκατασταθεί η ομαλή διέλευση των πλοίων εντός επτά ημερών», ανέφερε ο Αραγτσί, προσθέτοντας ότι «η επιλογή ανήκει πλέον στις ΗΠΑ». Όπως τόνισε, οι ενέργειες που ζητά η Τεχεράνη από την Ουάσινγκτον δεν είναι νέες, καθώς περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης (MoU) που είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές τον Ιούνιο.

NEW: Iranian Foreign Minister Araghchi said Tehran has offered the U.S. a seven-day plan to reopen the Strait of Hormuz if conditions are met. “Iran has conveyed to the United States, through Qatar, a concrete seven-day plan. If the necessary conditions are met, the strait can… pic.twitter.com/L2kd0i9c1k Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Επίδομα παιδιού: Στις 29 Σεπτεμβρίου πληρώνεται η τέταρτη δόση του 2026 — Clash Report (@clashreport) September 25, 2026

Σύμφωνα με το σχέδιο, η επαναλειτουργία των Στενών συνδέεται με μια σειρά προϋποθέσεων από την αμερικανική πλευρά. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ο τερματισμός των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, η άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, η χαλάρωση των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου και η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Την ίδια ώρα, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters, υπό καθεστώς ανωνυμίας, ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να προχωρήσει σε παραχωρήσεις ως προς το πυρηνικό της πρόγραμμα, ακόμη και στην περίπτωση που η Ουάσινγκτον αποδεχθεί την πρόταση για το άνοιγμα των Στενών. Σύμφωνα με τον ίδιο, το θαλάσσιο πέρασμα θα παραμείνει κλειστό έως ότου εκπληρωθούν οι όροι που θέτει το Ιράν.