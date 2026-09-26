Τραγωδία στα σύνορα Κροατίας-Σλοβενίας: Πέντε μετανάστες πνίγηκαν στον ποταμό Κούπα

Πέντε μετανάστες έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στον ποταμό Κούπα, ο οποίος αποτελεί το φυσικό σύνορο μεταξύ Κροατίας και Σλοβενίας. Η τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή των συνόρων των δύο χωρών.

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Διεθνή Νέα

Τραγωδία στα σύνορα Κροατίας-Σλοβενίας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία σημειώθηκε στα σύνορα Κροατίας-Σλοβενίας, με πέντε μετανάστες να χάνουν τη ζωή τους.
  • Οι άτυχοι μετανάστες πνίγηκαν στα νερά του ποταμού Κούπα.
  • Το περιστατικό αναδεικνύει τις επικίνδυνες συνθήκες που αντιμετωπίζουν όσοι προσπαθούν να διασχίσουν τα σύνορα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πέντε μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στον ποταμό Κούπα, στα σύνορα Κροατίας και Σλοβενίας, στην προσπάθειά τους να περάσουν στην απέναντι όχθη, ανακοίνωσε η κροατική αστυνομία. Ακόμη πέντε άνθρωποι διασώθηκαν.

Η αστυνομία ενημερώθηκε την Παρασκευή για ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι φέρονται να ήταν μετανάστες, που εντοπίστηκαν στον ποταμό, περίπου 90 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ζάγκρεμπ.

Αστυνομικοί και κάτοικοι κατάφεραν να διασώσουν πέντε αλλοδαπούς, ενώ ακόμη πέντε άνθρωποι πνίγηκαν. Οι εθνικότητες των θυμάτων δεν έχουν γίνει γνωστές.

Σύμφωνα με την κροατική αστυνομία, η ομάδα αποτελούνταν από περίπου 20 άτομα, εκ των οποίων οι 14 κατάφεραν να διασχίσουν τον ποταμό και να περάσουν στη σλοβενική επικράτεια.

Η Κροατία αποτελεί τμήμα της λεγόμενης βαλκανικής οδού, την οποία ακολουθούν μετανάστες και πρόσφυγες στην προσπάθειά τους να φτάσουν σε χώρες της δυτικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με στοιχεία της Frontex, περισσότεροι από 12.500 άνθρωποι ακολούθησαν τη συγκεκριμένη διαδρομή το 2025, αριθμός μειωμένος κατά 42% σε σχέση με το 2024.

Από το 2014, περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται κατά μήκος της βαλκανικής οδού, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

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