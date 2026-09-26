Γκουτέρες: «Δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα το Ιράν» – Επιμένει στη διπλωματική οδό η Τεχεράνη

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εκτιμά ότι το Ιράν δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, μια άποψη που διατυπώθηκε κατά τη συνομιλία του με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν. Ο Πεζεσκιάν απέρριψε τους ισχυρισμούς περί ανάπτυξης πυρηνικού όπλου, δηλώνοντας ότι στόχος του Ιράν είναι η ειρηνική πυρηνική τεχνολογία και επιμένει στη διπλωματική οδό παρά την απώλεια εμπιστοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Διεθνή Νέα

Γκουτέρες
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την εκτίμηση ότι το Ιράν δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κατά τη συνομιλία του με τον πρόεδρο του Ιράν.
  • Ο Ιρανός πρόεδρος απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου, τονίζοντας ότι «Στόχος του Ιράν είναι η απόκτηση και αξιοποίηση ειρηνικής πυρηνικής γνώσης και τεχνολογίας και όχι η παραγωγή πυρηνικών όπλων».
  • Η Τεχεράνη δεν έχει αποχωρήσει από τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, ωστόσο έχει χάσει την εμπιστοσύνη της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενη επανειλημμένες αποτυχίες της διπλωματίας.

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Την εκτίμηση ότι το Ιράν δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, σύμφωνα με τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων IRNA και Fars.

Η εκτίμηση διατυπώθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατά τη συνομιλία του Γκουτέρες με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου, χαρακτηρίζοντάς τους «ψευδείς ισχυρισμούς και κατασκευάσματα».

«Στόχος του Ιράν είναι η απόκτηση και αξιοποίηση ειρηνικής πυρηνικής γνώσης και τεχνολογίας και όχι η παραγωγή πυρηνικών όπλων», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το IRNA.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει αποχωρήσει από τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, ωστόσο έχει χάσει την εμπιστοσύνη της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενος επανειλημμένες αποτυχίες της διπλωματίας.

Ο Γκουτέρες, σύμφωνα με το IRNA, ανέφερε ακόμη ότι κατά την επικείμενη περιοδεία του στη Μέση Ανατολή θα επιδιώξει να ενθαρρύνει τις χώρες της περιοχής να στηρίξουν τη διπλωματική διαδικασία.

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