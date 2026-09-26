Ισχυρός σεισμός 6,6 Ρίχτερ στα ανοικτά της Νέας Καληδονίας – Δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοικτά της Νέας Καληδονίας, στον Ειρηνικό Ωκεανό, σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS).

Η δόνηση καταγράφηκε σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, ενώ το USGS είχε αρχικά εκτιμήσει το μέγεθός της στα 7 Ρίχτερ και το βάθος στα 17,1 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι, ο σεισμός δεν συνιστά απειλή για τη Χαβάη, το Γκουάμ, τις Βόρειες Μαριάνες Νήσους ή την Αμερικανική Σαμόα.