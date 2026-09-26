Ισχυρός σεισμός 6,6 Ρίχτερ στα ανοικτά της Νέας Καληδονίας – Δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοικτά της Νέας Καληδονίας, στον Ειρηνικό Ωκεανό, σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS).
Η δόνηση καταγράφηκε σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, ενώ το USGS είχε αρχικά εκτιμήσει το μέγεθός της στα 7 Ρίχτερ και το βάθος στα 17,1 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με το αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι, ο σεισμός δεν συνιστά απειλή για τη Χαβάη, το Γκουάμ, τις Βόρειες Μαριάνες Νήσους ή την Αμερικανική Σαμόα.
A shallow M 7.0 earthquake hit the Coral Sea near Maré Island, New Caledonia, at 8:23 AM. The 17.1 km depth amplified shaking near the epicenter.
Authorities are assessing potential local tsunami threats.
Terremoto – Sismo – Temblor pic.twitter.com/1hWFjhzqdN
— GeoTechWar (@geotechwar) September 25, 2026