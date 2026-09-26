Ισχυρός σεισμός 6,6 Ρίχτερ στα ανοικτά της Νέας Καληδονίας – Δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοικτά της Νέας Καληδονίας, στον Ειρηνικό Ωκεανό, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS). Η δόνηση δεν συνιστά απειλή για τσουνάμι σε Χαβάη, Γκουάμ, Βόρειες Μαριάνες Νήσους ή Αμερικανική Σαμόα, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι.

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Διεθνή Νέα

Σεισμός 6,6 Ρίχτερ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοικτά της Νέας Καληδονίας, στον Ειρηνικό Ωκεανό, σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS).
  • Η δόνηση καταγράφηκε σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, ενώ το USGS είχε αρχικά εκτιμήσει το μέγεθός της στα 7 Ρίχτερ.
  • Σύμφωνα με το αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι, ο σεισμός δεν συνιστά απειλή για τη Χαβάη, το Γκουάμ, τις Βόρειες Μαριάνες Νήσους ή την Αμερικανική Σαμόα.

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Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοικτά της Νέας Καληδονίας, στον Ειρηνικό Ωκεανό, σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS).

Η δόνηση καταγράφηκε σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, ενώ το USGS είχε αρχικά εκτιμήσει το μέγεθός της στα 7 Ρίχτερ και το βάθος στα 17,1 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι, ο σεισμός δεν συνιστά απειλή για τη Χαβάη, το Γκουάμ, τις Βόρειες Μαριάνες Νήσους ή την Αμερικανική Σαμόα.

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