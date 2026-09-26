Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Ποτέ δεν θα έπρεπε να γίνονται σχόλια γύρω από το σώμα μιας γυναίκας – Υπάρχει και το plus size modeling»

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», όπου μίλησε για τα σχόλια που γίνονται σχετικά με την εμφάνιση και το σώμα, τονίζοντας πως δεν θα έπρεπε να γίνονται σχόλια για κανέναν. Επίσης, εξήγησε την απόφασή της να αποχωρήσει οικειοθελώς από το GNTM, αναφέροντας ψυχολογική επιβάρυνση και ασυμβατότητα με το παιχνίδι.

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Γαρυφαλλιά Καληφώνη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη τόνισε πως «ποτέ δεν θα έπρεπε να γίνονται σχόλια γύρω από το σώμα, την εμφάνιση μιας γυναίκας, ούτε ενός άντρα. Σε κανέναν».
  • Η ίδια πρόσθεσε πως «Υπάρχει το plus size στο modeling», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αποδοχή της διαφορετικότητας.
  • Μίλησε επίσης για την οικειοθελή αποχώρησή της από το GNTM, εξηγώντας πως «είχα κουραστεί ψυχολογικά πιο πολύ και κατάλαβα ότι δεν μου ταίριαζε και σαν παιχνίδι».

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Συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» παραχώρησε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, όπου μίλησε για τα σχόλια που γίνονται σχετικά με την εμφάνιση και το σώμα, αλλά και για την απόφασή της να αποχωρήσει οικειοθελώς από το GNTM.

Αναφερόμενη στα σχόλια για την εξωτερική εμφάνιση ανδρών και γυναικών, το μοντέλο τόνισε πως δεν θα έπρεπε να γίνονται σχόλια για το σώμα ή την εμφάνιση κανενός.

«Ποτέ δεν θα έπρεπε να γίνονται σχόλια γύρω από το σώμα, την εμφάνιση μιας γυναίκας, ούτε ενός άντρα. Σε κανέναν. Υπάρχει το plus size στο modeling», δήλωσε.

Η ίδια μίλησε και για την αποχώρησή της από το GNTM, εξηγώντας πως η συμμετοχή στο ριάλιτι μόδας την είχε επιβαρύνει ψυχολογικά και πως συνειδητοποίησε ότι δεν της ταίριαζε.

«Δεν μπορούσα να μείνω άλλο. Είχα κουραστεί ψυχολογικά πιο πολύ και κατάλαβα ότι δεν μου ταίριαζε και σαν παιχνίδι. Δεν μπορούσα να μπω σε όλο αυτό», είπε.

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