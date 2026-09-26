Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Ποτέ δεν θα έπρεπε να γίνονται σχόλια γύρω από το σώμα μιας γυναίκας – Υπάρχει και το plus size modeling»

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Συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» παραχώρησε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, όπου μίλησε για τα σχόλια που γίνονται σχετικά με την εμφάνιση και το σώμα, αλλά και για την απόφασή της να αποχωρήσει οικειοθελώς από το GNTM.

Αναφερόμενη στα σχόλια για την εξωτερική εμφάνιση ανδρών και γυναικών, το μοντέλο τόνισε πως δεν θα έπρεπε να γίνονται σχόλια για το σώμα ή την εμφάνιση κανενός.

«Ποτέ δεν θα έπρεπε να γίνονται σχόλια γύρω από το σώμα, την εμφάνιση μιας γυναίκας, ούτε ενός άντρα. Σε κανέναν. Υπάρχει το plus size στο modeling», δήλωσε.

Η ίδια μίλησε και για την αποχώρησή της από το GNTM, εξηγώντας πως η συμμετοχή στο ριάλιτι μόδας την είχε επιβαρύνει ψυχολογικά και πως συνειδητοποίησε ότι δεν της ταίριαζε.

«Δεν μπορούσα να μείνω άλλο. Είχα κουραστεί ψυχολογικά πιο πολύ και κατάλαβα ότι δεν μου ταίριαζε και σαν παιχνίδι. Δεν μπορούσα να μπω σε όλο αυτό», είπε.