Πέτρος Ίμβριος: «Είμαι πολύ open-minded με τις κόρες μου – Συζητάμε σχεδόν τα πάντα»

Ο Πέτρος Ίμβριος μίλησε για την open-minded σχέση του με τις κόρες του, τις συζητήσεις που κάνουν και τον τρόπο που προσπαθεί να τις καθοδηγεί ως πατέρας. Αναφέρθηκε επίσης στην οικονομική του πορεία, τα νεανικά του χρόνια στη Γερμανία και τις σπουδές του στο ΑΠΘ, εξηγώντας την επιλογή του να ακολουθήσει τη μουσική.

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Πέτρος Ίμβριος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πέτρος Ίμβριος μίλησε για τη σχέση του με τις κόρες του, τονίζοντας ότι είναι «πολύ open-minded» και συζητούν σχεδόν τα πάντα.
  • Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στην οικονομική του πορεία, σημειώνοντας πως «δεν έχω βρεθεί ποτέ απότομα από τα ψηλά στα χαμηλά».
  • Εξήγησε επίσης πως οι σπουδές του στο Οικονομικό της Νομικής στο ΑΠΘ ήταν επιλογή του πατέρα του, καθώς ο ίδιος επέλεξε τελικά να ακολουθήσει τη μουσική.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Πέτρος Ίμβριος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, όπου μίλησε για τη σχέση του με τις δύο κόρες του, τις συζητήσεις που κάνουν μεταξύ τους, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να τις καθοδηγεί ως πατέρας.

Ο τραγουδιστής, μάλιστα, αναφέρθηκε στην οικονομική του πορεία, σημειώνοντας πως δεν έχει βιώσει ποτέ απότομη μετάβαση από την οικονομική άνεση σε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. «Δεν έχω βρεθεί ποτέ απότομα από τα ψηλά στα χαμηλά. Ποτέ δεν έχω βρεθεί σε δύσκολη θέση, να πω ότι δεν έχω να πάρω τσιγάρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τις δύο κόρες του, τόνισε τη σημασία της αγάπης και της κατανόησης στη σχέση γονέα και παιδιού. Όπως είπε, συζητούν σχεδόν τα πάντα, καθώς ο ίδιος δηλώνει «πολύ open-minded», έχοντας επίγνωση ότι και ο ίδιος έχει περάσει από αντίστοιχες ηλικίες.

Παράλληλα, θυμήθηκε τα δικά του νεανικά χρόνια στη Γερμανία και την αγωνία της μητέρας του κάθε φορά που επέστρεφε αργά στο σπίτι. Όπως εξομολογήθηκε, τότε τον ενοχλούσε η επιμονή της να περιμένει ξύπνια μέχρι να επιστρέψει, ωστόσο η δική του εμπειρία ως γονιού πλέον τον έχει κάνει να κατανοεί διαφορετικά εκείνη την αγωνία.

«Όταν έκανα παιδιά, όμως, ξέρω ότι είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα και πρέπει να είμαστε ξάγρυπνοι να βλέπουμε τι γίνεται», σημείωσε.

Ο Πέτρος Ίμβριος αναφέρθηκε και στις σπουδές του στο ΑΠΘ, στο Οικονομικό της Νομικής, εξηγώντας πως η επιλογή αυτή είχε περισσότερο προέλθει από τον πατέρα του, καθώς ο ίδιος δεν είχε σκεφτεί ποτέ να ακολουθήσει επαγγελματικά αυτόν τον δρόμο. Τελικά, επέλεξε τη μουσική, αρχικά ως μουσικός και στη συνέχεια ως τραγουδιστής, με τον πατέρα του να καταλήγει να μοιράζει, όπως είπε χαρακτηριστικά, «περισσότερα αυτόγραφα εκείνη την εποχή παρά εγώ».

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