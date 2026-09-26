Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρό βρέφος μόλις λίγων ημερών – Διερευνώνται οι συνθήκες του θανάτου του

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Τραγωδία τα ξημερώματα του Σαββάτου (26/9) στην περιοχή των Σαγεϊκων, στην Αχαΐα, με νεκρό βρέφος λίγων ημερών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, το νεογέννητο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και οι οικείοι του ειδοποίησαν άμεσα ασθενοφόρο και την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε και ιατροδικαστής, προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου.