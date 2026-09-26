Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρό βρέφος μόλις λίγων ημερών – Διερευνώνται οι συνθήκες του θανάτου του

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Σαγέικα Αχαΐας, όπου εντοπίστηκε νεκρό βρέφος λίγων ημερών. Οι Αρχές έχουν ενημερωθεί και ιατροδικαστής διερευνά τις συνθήκες θανάτου του νεογέννητου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία τα ξημερώματα του Σαββάτου στην περιοχή των Σαγεϊκων, στην Αχαΐα, με νεκρό βρέφος λίγων ημερών.
  • Το νεογέννητο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και οι οικείοι του ειδοποίησαν άμεσα ασθενοφόρο και την Αστυνομία.
  • Για το περιστατικό ενημερώθηκε ιατροδικαστής, προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του βρέφους. Μέχρι στιγμής, η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει γνωστή.

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Τραγωδία τα ξημερώματα του Σαββάτου (26/9) στην περιοχή των Σαγεϊκων, στην Αχαΐα, με νεκρό βρέφος λίγων ημερών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, το νεογέννητο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και οι οικείοι του ειδοποίησαν άμεσα ασθενοφόρο και την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε και ιατροδικαστής, προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου.

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