Συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν στη Νέα Υόρκη – Τι είπαν και τι συμφώνησαν

Τετ-α-τετ στη Νέα Υόρκη είχαν ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Χακάν Φιντάν, το οποίο δεν ήταν προγραμματισμένο, σύμφωνα με όσα αναφέρει διπλωματική πηγή.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συναντήθηκαν τυχαία, είχαν σύντομη συνομιλία και συμφώνησαν να υπάρξει νέα επαφή, χωρίς ακόμα να έχει κλειδώσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Το σημαντικότερο, πάντως, είναι ότι σύμφωνα με την ανώτατη διπλωματική πηγή «ουδέποτε έπαυσαν οι δίαυλοι επικοινωνίας», ακόμη και την περίοδο που ανέβηκε η ένταση. «Θα πρέπει ο διάλογος οπωσδήποτε να συνεχιστεί και να προσπαθούμε να απαλύνουμε τις εντάσεις αυτές», ήταν η χαρακτηριστική αναφορά.

Στο ίδιο πλαίσιο συνεχίζουν να προγραμματίζονται τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, ο πολιτικός διάλογος και η θετική ατζέντα. «Δεν έχει εκλείψει ο δομημένος διάλογος», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Η πόντιση του καλωδίου και το τουρκικό νομοσχέδιο

Η πιο ενδιαφέρουσα αποτίμηση αφορά σε όσα έρχονται. «Έχουμε μπροστά μας αρκετές προκλήσεις για ένταση», ανέφερε η ανώτατη διπλωματική πηγή, βάζοντας ευθέως στο κάδρο δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι η έρευνα και η πόντιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Το δεύτερο είναι το τουρκικό νομοσχέδιο που φέρεται να οδηγείται προς κύρωση στη Βουλή. «Περιμένουμε αυτά τα ορόσημα», ήταν η φράση που χρησιμοποίησε η ίδια πηγή. Για το καλώδιο, μάλιστα, η απάντηση στο ερώτημα εάν η αλλαγή στη ρητορική Ερντογάν μπορεί να επηρεάσει τον σχεδιασμό ήταν μονολεκτική: «Όχι».

Κατά την ίδια ενημέρωση, η εταιρεία βρίσκεται «στο τελικό στάδιο» και όταν υποβάλει το σχετικό αίτημα η ελληνική πλευρά θα το αξιολογήσει, θα δώσει την άδεια και θα προχωρήσει στην έκδοση NAVTEX.