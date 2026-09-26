Συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν στη Νέα Υόρκη – Τι είπαν και τι συμφώνησαν

Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, είχαν μια απρογραμμάτιστη συνάντηση στη Νέα Υόρκη, όπου συζήτησαν σύντομα κάποια θέματα και συμφώνησαν σε μελλοντική επαφή. Παρά τις εντάσεις, οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί, με τον διάλογο να κρίνεται απαραίτητος για την εκτόνωση των εντάσεων, ενώ προγραμματίζονται Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και πολιτικός διάλογος. Ωστόσο, αναμένονται προκλήσεις από την πόντιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο και ένα τουρκικό νομοσχέδιο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τυχαία συνάντηση Γεραπετρίτη-Φιντάν στη Νέα Υόρκη: Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών είχαν σύντομη μη πολιτική συνομιλία και συμφώνησαν να υπάρξει νέα επαφή, καθώς «ουδέποτε έπαυσαν οι δίαυλοι επικοινωνίας».- Δύο οι βασικές προκλήσεις για ένταση: Η πόντιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο και το τουρκικό νομοσχέδιο που οδεύει προς κύρωση στη Βουλή.- Το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο δεν επηρεάζεται από τη ρητορική Ερντογάν, με την εταιρεία να βρίσκεται «στο τελικό στάδιο» πριν την υποβολή αιτήματος για άδεια.

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Τετ-α-τετ στη Νέα Υόρκη είχαν ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Χακάν Φιντάν, το οποίο δεν ήταν προγραμματισμένο, σύμφωνα με όσα αναφέρει διπλωματική πηγή.

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Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συναντήθηκαν τυχαία, είχαν σύντομη συνομιλία και συμφώνησαν να υπάρξει νέα επαφή, χωρίς ακόμα να έχει κλειδώσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Το σημαντικότερο, πάντως, είναι ότι σύμφωνα με την ανώτατη διπλωματική πηγή «ουδέποτε έπαυσαν οι δίαυλοι επικοινωνίας», ακόμη και την περίοδο που ανέβηκε η ένταση.  «Θα πρέπει ο διάλογος οπωσδήποτε να συνεχιστεί και να προσπαθούμε να απαλύνουμε τις εντάσεις αυτές», ήταν η χαρακτηριστική αναφορά.

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Στο ίδιο πλαίσιο συνεχίζουν να προγραμματίζονται τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, ο πολιτικός διάλογος και η θετική ατζέντα. «Δεν έχει εκλείψει ο δομημένος διάλογος», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Η πόντιση του καλωδίου και το τουρκικό νομοσχέδιο

Η πιο ενδιαφέρουσα αποτίμηση αφορά σε όσα έρχονται. «Έχουμε μπροστά μας αρκετές προκλήσεις για ένταση», ανέφερε η ανώτατη διπλωματική πηγή, βάζοντας ευθέως στο κάδρο δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι η έρευνα και η πόντιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Το δεύτερο είναι το τουρκικό νομοσχέδιο που φέρεται να οδηγείται προς κύρωση στη Βουλή. «Περιμένουμε αυτά τα ορόσημα», ήταν η φράση που χρησιμοποίησε η ίδια πηγή. Για το καλώδιο, μάλιστα, η απάντηση στο ερώτημα εάν η αλλαγή στη ρητορική Ερντογάν μπορεί να επηρεάσει τον σχεδιασμό ήταν μονολεκτική: «Όχι».

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Κατά την ίδια ενημέρωση, η εταιρεία βρίσκεται «στο τελικό στάδιο» και όταν υποβάλει το σχετικό αίτημα η ελληνική πλευρά θα το αξιολογήσει, θα δώσει την άδεια και θα προχωρήσει στην έκδοση NAVTEX.

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