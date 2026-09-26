Μύκονος: Σε εξέλιξη οι προσπάθειες να αποτραπεί η βύθιση του πλοίου όπου ξέσπασε φωτιά – Σε ετοιμότητα μέσα απορρύπανσης

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Στα βόρεια της Μυκόνου παραμένει το φορτηγό -οχηματαγωγού BLUE CARRIER 2, ενώ συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς με τους επιβαίνοντες να έχουν μεταφερθεί στην Τήνο.

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση με στόχο να αποτραπεί η επικίνδυνη κλίση του πλοίου, η βύθισή του και μια ενδεχόμενη θαλάσσια ρύπανση ενώ μετά την έκτακτη επιχειρησιακή τηλεδιάσκεψη στο Υπουργείο Ναυτιλίας έχουν τεθεί σε ετοιμότητα μέσα απορρύπανσης στις όμορες Λιμενικές Αρχές.

Το χρονικό

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε ενώ το πλοίο έπλεε μεσοπέλαγα, βόρεια της Μυκόνου μεταφέροντας 28 μέλη πληρώματος και έναν επιβάτη, οδηγό ενός από τα δεκάδες φορτωμένα οχήματα. Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, μέλη του πληρώματος καταγράφονται να επιχειρούν να περιορίσουν τις φλόγες.

Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς-Σύρος-Βαθύ Σάμου-Κως-Ρόδος-Κως-Πειραιάς, μεταφέροντας στα γκαράζ του 166 φορτηγά και Ι.Χ. οχήματα.

Στο σημείο έσπευσαν τρία σκάφη του Πυροσβεστικού Σώματος, δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, τρία ρυμουλκά και ένα αντιρρυπαντικό σκάφος. Το πλήρωμα και ο επιβάτης απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, με τον εκπρόσωπο Τύπου του Λιμενικού, Φάνη Μπαλατσούκα, να αναφέρει ότι όλοι μετεπιβιβάστηκαν σε πλωτό του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στην Τήνο. Εκεί υποβλήθηκαν σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις.

Στο σημείο επιχειρούν δύο πλωτά του Λιμενικού, ένα αντιρρυπαντικό σκάφος, τρία σκάφη της Πυροσβεστικής, ένα ναυαγοσωστικό με ειδικό εξοπλισμό και τρία ρυμουλκά.

Την προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά έχει αναλάβει το Λιμενικό Σώμα.