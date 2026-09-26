Ομάν – Ιράν: Συνομιλίες για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ και την αποκλιμάκωση της έντασης

Οι συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν επικεντρώθηκαν στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και στις διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη, συζητώντας την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της ελεύθερης και ασφαλούς διέλευσης από τη θαλάσσια οδό.

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Διεθνή Νέα

Ομάν, Ιράν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο επίκεντρο των συνομιλιών μεταξύ Ομάν και Ιράν βρέθηκαν η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και οι διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων.
  • Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασφάλιση της ελεύθερης και ασφαλούς διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, κρίσιμης θαλάσσιας οδού για το διεθνές εμπόριο και τον ενεργειακό εφοδιασμό.
  • Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες για τον περιορισμό της έντασης στην περιοχή, με το Ομάν να διαδραματίζει ρόλο στις επαφές μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο επίκεντρο των συνομιλιών μεταξύ Ομάν και Ιράν βρέθηκαν η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και οι διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ αλ Μπουσαΐντι, συναντήθηκε με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της εμπιστοσύνης και επίλυσης των εκκρεμών ζητημάτων στην περιοχή.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασφάλιση της ελεύθερης και ασφαλούς διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, κρίσιμης θαλάσσιας οδού για το διεθνές εμπόριο και τον ενεργειακό εφοδιασμό.

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες για τον περιορισμό της έντασης στην περιοχή, με το Ομάν να διαδραματίζει ρόλο στις επαφές μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

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