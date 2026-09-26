Καναδάς: Προκαταρκτική συμφωνία με τη Saab για έξι GlobalEye – Στο επίκεντρο η επιτήρηση της Αρκτικής

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Την απόκτηση τουλάχιστον έξι αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου GlobalEye συμφώνησε προκαταρκτικά ο Καναδάς με τη σουηδική Saab, με στόχο την ενίσχυση της επιτήρησης της Αρκτικής.

Η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις, χωρίς να έχει ακόμη οριστικοποιηθεί η τελική σύμβαση ή το χρονοδιάγραμμα παράδοσης. Ο Καναδάς προτίθεται, πέρα από τα αεροσκάφη, να αποκτήσει συναφή συστήματα και υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Τα έξι GlobalEye θα κατασκευαστούν στον Καναδά, βασιζόμενα στα καναδικής κατασκευής αεροσκάφη Bombardier 6500. Σύμφωνα με την καναδική κυβέρνηση, το πρόγραμμα αναμένεται να στηρίξει περίπου 3.000 θέσεις εργασίας, ενώ τα αεροσκάφη θα μπορούν να επιτηρούν θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές και να παρέχουν πληροφορίες υποστήριξης στις χερσαίες δυνάμεις.

Η προκαταρκτική συμφωνία συνιστά αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων που ξεκίνησαν στις 27 Μαΐου. Αρχικά, ο σχεδιασμός αφορούσε την απόκτηση περίπου 40 αεροσκαφών αυτού του τύπου, προτού περιοριστεί η προτεινόμενη προμήθεια σε έξι.

Bombardier in advanced talks to build Saab surveillance aircraft in Canada, CEO says https://t.co/CU5OdpL3z6 — The Globe and Mail (@globeandmail) September 26, 2026

Η συμφωνία ουσιαστικά θέτει εκτός διαδικασίας ανταγωνιστικές προτάσεις, μεταξύ άλλων για τα αμερικανικά συστήματα L3Harris και Boeing. Η καναδική κυβέρνηση επιδιώκει παράλληλα να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητές της και να διευρύνει τις διεθνείς συνεργασίες της, ιδιαίτερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Μαζί, προωθούμε μια δυνατότητα που θα ενισχύσει την ασφάλειά μας και θα δημιουργήσει αξία για τους Καναδούς», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ντέιβιντ ΜακΓκουίντι.

Η συμφωνία εντάσσεται στη σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών του Καναδά, οι οποίες ανήλθαν σε 65 δισ. καναδικά δολάρια (περίπου 40 δισ. ευρώ) την περασμένη χρονιά, καθώς η Οτάβα επανεξετάζει τη σχέση της με τις ΗΠΑ και αναζητά νέες διεθνείς αμυντικές συνεργασίες.