Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (26/9) – Όλα τα βλέμματα στο Super Cup και το Nations League

Tα ματς για το Super Cup μπάσκετ ανδρών και οι αναμετρήσεις για το Nations League ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
09:30 Novasports Start | WTA 500 2026 Σιγκαπούρη
10:00 Novasports 6HD | WTA 250 2026 Σεούλ
10:00 Magenta Sport 6 | Μάρτιν Νταμ – Ουμπέρ Χούρκατς (ATP 250 2026)
10:30 Magenta Sport 4 | RSSB Τάιγκερς – G League Γιουνάιτεντ (FIBA Intercontinental Cup)
12:00 Magenta Sport 6 | Βαλεντίν Βασερό – Λόιντ Χάρις (ATP 250)
13:00 Novasports Start | WTA 500 2026 Σιγκαπούρη
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανθρακικός – Νίκη Βόλου (Superbet League 2)
13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | ΠΑΣ Πύργος – Αστέρας Τρίπολης (Superleague Γυναικών)
14:00 ΑΝΤ1+ | Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan GP, Αγώνας (Μηχανοκίνητα)
14:30 Magenta Sport 4 | Ρίτας Βίλνιους – Μπόκα Τζούνιορς (FIBA Intercontinental Cup 2026)
16:00 Novasports Prime | Σλοβενία – Σκωτία (UEFA Nations League)
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανιώνιος ΓΣΣ – Βουλιαγμένη (Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών)
16:45 ΣΚΑΪ | Ολυμπιακός – ΑΕΚ (Stoiximan Super Cup)
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Γεωργία – Ελλάδα (Προκριματικά Euro Κ21)
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανιώνιος ΓΣΣ – Βουλιαγμένη (Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών)
19:00 Novasports Start | Ισλανδία – Εσθονία (UEFA Nations League)
19:00 Novasports 4HD | Βουλγαρία – Λουξεμβούργο (UEFA Nations League)
19:00 Novasports 3HD | Άγιος Μαρίνος – Φινλανδία (UEFA Nations League)
19:00 Novasports 2HD | Νήσοι Φερόες – Καζακστάν (UEFA Nations League)
19:00 Magenta Sport 4 | Μπιλμπάο – Μανρέσα (ACB Liga Endesa)
19:30 Magenta Sport 1 | Όλνταμ – Σάλφορντ (EFL League Two)
21:00 ΣΚΑΪ | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (Stoiximan Super Cup)
21:45 Novasports 5HD | Βόρεια Μακεδονία – Ελβετία (UEFA Nations League)
21:45 Novasports 4HD | Αλβανία – Λευκορωσία (UEFA Nations League)
21:45 Novasports 3HD | Τσεχία – Κροατία (UEFA Nations League)
21:45 Novasports 2HD | Σλοβακία – Μολδαβία (UEFA Nations League)
21:45 ALPHA-Novasports Prime | Αγγλία – Ισπανία (UEFA Nations League)
22:00 Magenta Sport 6 | Oktagon 2026 94 (Γερμανία, Φρανκφούρτη)
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | CEV EuroVolley 2026, Τελικός