Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Δύο ρομαντικές κομεντί, που είναι ιδανικές για μία τέλεια βραδιά

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Αν απόψε θες να καλέσεις τους φίλους σου, τον σύντροφό σου ή να κάτσεις και μόνος σου στο σπίτι σου για να περάσεις μια ξεκούραστη βραδιά, στο «Disney+» υπάρχουν δύο αρκετά γνωστές και επιτυχημένες ρομαντικές κομεντί, που μπορείς να απολαύσεις.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Τρεις γυναίκες ενώνουν τις δυνάμεις τους εναντίον ενός κοινού εχθρού

Η Κάρλι, η Κέιτ και η Άμπερ φαινομενικά δεν έχουν κανένα κοινό στοιχείο. Είναι σε διαφορετικές φάσεις της ζωής τους και δεν γνωρίζονται μεταξύ τους.

Όλα αυτά, μέχρι να ανακαλύψουν πως έχουν ένα βασικό κοινό: Τον ίδιο άνδρα.

Στην ταινία «Η άλλη γυναίκα», του 2014, ο Μαρκ είναι παντρεμένος με την Κέιτ και σε σχέση με τις Κάρλι και Άμπερ, τις οποίες στην πραγματικότητα έχει παραπλανήσει, λέγοντας ψέματα για την προσωπική του ζωή.

Όταν οι τρεις γυναίκες ανακαλύψουν την ύπαρξη η μία της άλλης, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους απέναντι στον κοινό τους εχθρό.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Κάμερον Ντίαζ, η Λέσλι Μαν, η Κέιτ Άπτον και ο Νικολάι Κόστερ-Βάλνταου και την σκηνοθεσία ανέλαβε ο Νικ Κασαβέτης.

Ενώ πραγματεύεται το θέμα της προδοσίας, η ταινία είναι έτσι δομημένη ώστε να μην σε πιάνει η ψυχή σου, αλλά να περνάει ευχάριστα η ώρα.

Οι τρεις ηρωίδες ανήκουν σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και η κάθε μία διαχειρίζεται με διαφορετικό τρόπο την είδηση του πραγματικού προσώπου του Μαρκ, κάτι που βοηθάει πολύ στο να ταυτιστούν όσες περισσότερες γυναίκες γίνεται, με τις πρωταγωνίστριες.

Πώς μπορούν τρεις γυναίκες που έχουν εξαπατηθεί από τον ίδιο άνδρα, να γίνουν μία γροθιά;

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Μια ιδιαίτερη επαγγελματική πρόταση, θα εξελιχθεί σε κάτι διαφορετικό

Στην «Πρόταση», του 2009, η Μάργκαρετ είναι μία επιτυχημένη γυναίκα στον χώρο εργασίας της, η οποία ωστόσο δεν είναι ιδιαίτερα αγαπητή από τους συνεργάτες της, λόγω του χαρακτήρα της.

Όταν μία μέρα κινδυνέψει να βρεθεί εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα δηλώσει ότι είναι αρραβωνιασμένη με τον βοηθό της, τον Άντριου, στον οποίο δεν έχει φερθεί και με τον καλύτερο τρόπο.

Ξαφνικά, δύο αρκετά αντίθετοι χαρακτήρες θα κάνουν μία ιδιαίτερη επαγγελματική συμφωνία, η οποία θα τους βάλει σε μία μεγάλη περιπέτεια.

Η κατάσταση θα γίνει ακόμα πιο περίπλοκη, όταν θα βρεθούν στον τόπο καταγωγής του Άντριου, όπου θα συναντήσουν όλη την οικογένειά του.

Μπορεί η συμφωνία τους να εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω;

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βλέπουμε την Σάντρα Μπούλοκ και τον Ράιαν Ρέινολντς, ενώ μεταξύ άλλων στην ταινία παίζουν επίσης οι: Μπέτι Γουάιτ, Μαίρη Στίνμπεργκεν, Κρεγκ Τ. Νέλσον και Ντένις Ο’Χερ.

Την σκηνοθεσία της «Πρότασης» ανέλαβε η Αν Φλέτσερ.

Η βασική πλοκή της ταινίας είναι κλασσική και επιτυχημένη: δύο διαφορετικοί άνθρωποι έρχονται κοντά, ενώ αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες.

Η Σάντρα Μπούλοκ υποδύεται με εξαιρετικό τρόπο μία γυναίκα ταγμένη στη δουλειά της, που παράλληλα έχει υψώσει πολλές άμυνες απέναντι στους ανθρώπους. Στο πρόσωπο του Άντριου, βλέπουμε έναν άνθρωπο με όνειρα, σκληρά εργαζόμενο, που παράλληλα νοιάζεται για τους ανθρώπους του.

Μαζί δημιουργούν ένα άκρως απολαυστικό δίδυμο, το οποίο δεν θα βαρεθείτε καθόλου.

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