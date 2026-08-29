Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Ένα χρόνο πριν έζησε έναν εφιάλτη και τώρα πρέπει να παλέψει για τη ζωή της

Η ταινία «Πτώση», που κυκλοφόρησε το 2022, αφηγείται την ιστορία δύο φίλων, της Μπέκι και της Χάντερ, οι οποίες εγκλωβίζονται στην κορυφή ενός εγκαταλελειμμένου τηλεοπτικού πύργου 600 μέτρων. Πρόκειται για ένα θρίλερ επιβίωσης που συνδυάζει δράμα και δράση, ενώ είναι διαθέσιμο για προβολή στην «Cosmote TV». 

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Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ζωή μιας νέας γυναίκας αλλάζει δραματικά έπειτα από μια αναρρίχηση. Ένα χρόνο μετά, καλείται να παλέψει για τη ζωή της, κάτω από τρομακτικές συνθήκες.
  • Στην ταινία «Πτώση», δύο φίλες μένουν εγκλωβισμένες στην κορυφή ενός εγκαταλελειμμένου τηλεοπτικού πύργου 600 μέτρων, παλεύοντας για την επιβίωσή τους σε ένα θρίλερ που συνδυάζει δράμα και δράση.
  • Η ταινία «Πτώση» είναι διαθέσιμη στην «Cosmote Tv», ενώ σε λίγες ημέρες αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους η «Πτώση 2».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η ζωή μίας νέας γυναίκας αλλάζει με δραματικό τρόπο στη διάρκεια μιας αναρρίχησης. Ένα χρόνο μετά θα κληθεί όχι μόνο να αντιμετωπίσει τους φόβους της, αλλά και να παλέψει για τη ζωή της, κάτω υπό τρομακτικές συνθήκες. Αν δεν φοβάστε τα ύψη και αυτό το Σαββατοκύριακο θέλετε να παρακολουθήσετε ένα καλό θρίλερ, πρέπει να δείτε την παρακάτω ταινία. 

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Το 2022 κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους η «Πτώση». Η ταινία διαρκεί περίπου μία ώρα και σαράντα λεπτά, με πρωταγωνίστριες την Grace Caroline Currey και την Ginny Gardner. Όποιος θέλει μπορεί να την παρακολουθήσει πλέον στην «Cosmote Tv».

Ένα χρόνο πριν, η Μπέκι είδε μπροστά στα μάτια της τον σύζυγό της να πεθαίνει, στη διάρκεια μιας αναρρίχησης. Βρίσκεται βυθισμένη στο πένθος, όταν η κολλητή της, η Χάντερ, αναλαμβάνει να την τραβήξει ξανά προς το φως και τη ζωή.

Οι δύο κολλητές φίλες αποφασίζουν να σκαρφαλώσουν μαζί στην κορυφή ενός εγκαταλελειμμένου τηλεοπτικού πύργου 600 μέτρων, με την Μπέκι να πρέπει να αντιμετωπίσει τον φόβο που δικαιολογημένα της δημιουργήθηκε για τα ύψη, μετά τον θάνατο του συζύγου της.

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Όλα δείχνουν να πηγαίνουν βάση σχεδίου, όταν ξαφνικά οι δύο γυναίκες μένουν εγκλωβισμένες στην κορυφή του πύργου. Μαζί θα πρέπει να παλέψουν τώρα για την επιβίωσή τους, την ώρα που η φιλία τους «ακροβατεί» σε τεντωμένο σχοινί και τα πάντα φαίνεται να είναι εναντίον τους.

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ταινία

Η «Πτώση» συνδυάζει το θρίλερ με το δράμα και τη δράση, με πολύ καλό τρόπο και έτσι ο θεατής δεν φτάνει στο σημείο να κοιτάζει σε πόση ώρα τελειώνει η ταινία.

Οι δύο πρωταγωνίστριες καταφέρνουν να σε κάνουν να νιώσεις φόβο, αγωνία και λύπη, με τα συναισθήματα να εναλλάσσονται γρήγορα μέχρι το τέλος.

Δείτε το trailer

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε λίγες ημέρες θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους η «Πτώση 2».

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