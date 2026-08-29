Προσπάθησε να βάλει ναρκωτικά στις φυλακές Τρικάλων – Τα είχε κρυμμένα στις ραφές των ρούχων της

Στις Φυλακές Τρικάλων σήμανε συναγερμός το απόγευμα της Παρασκευής 28/08 όταν οι εξωτερικοί φρουροί εντόπισαν μία γυναίκα που είχε πάει για επισκεπτήριο, αλλά όχι… μόνη της. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, διαπίστωσαν ότι προσπαθούσε να εισάγει ναρκωτικές ουσίες.

Καλά… «ραμμένα», αλλά εντοπίστηκαν…

Όπως μεταδίδει το trikalaopinion.gr, η γυναίκα φαίνεται να είχε κρύβει τα ναρκωτικά στις ραφές των ρούχων της, ευελπιστώντας πως δεν θα γίνει αντιληπτή κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Αυτό, όμως, δεν συνέβη καθώς εντοπίστηκαν πάνω της 55 γραμμάρια κοκαΐνης και 110 γραμμάρια κάνναβης. Έτσι, οι εξωτερικοί φρουροί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή της.