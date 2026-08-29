Προσπάθησε να βάλει ναρκωτικά στις φυλακές Τρικάλων – Τα είχε κρυμμένα στις ραφές των ρούχων της

Μία γυναίκα συνελήφθη στις Φυλακές Τρικάλων την Παρασκευή 28/08, καθώς προσπάθησε να εισάγει ναρκωτικές ουσίες κατά τη διάρκεια επισκεπτηρίου. Οι εξωτερικοί φρουροί εντόπισαν 55 γραμμάρια κοκαΐνης και 110 γραμμάρια κάνναβης κρυμμένα στις ραφές των ρούχων της.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στις Φυλακές Τρικάλων σήμανε συναγερμός το απόγευμα της Παρασκευής 28/08 όταν οι εξωτερικοί φρουροί εντόπισαν μία γυναίκα που προσπαθούσε να εισάγει ναρκωτικές ουσίες.
  • Η γυναίκα είχε κρύψει τα ναρκωτικά στις ραφές των ρούχων της, ευελπιστώντας πως δεν θα γίνει αντιληπτή κατά τη διάρκεια του ελέγχου.
  • Εντοπίστηκαν πάνω της 55 γραμμάρια κοκαΐνης και 110 γραμμάρια κάνναβης, με τους εξωτερικούς φρουρούς να προχωρούν άμεσα στη σύλληψή της.

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Στις Φυλακές Τρικάλων σήμανε συναγερμός το απόγευμα της Παρασκευής 28/08 όταν οι εξωτερικοί φρουροί εντόπισαν μία γυναίκα που είχε πάει για επισκεπτήριο, αλλά όχι… μόνη της. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, διαπίστωσαν ότι προσπαθούσε να εισάγει ναρκωτικές ουσίες.

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Καλά… «ραμμένα», αλλά εντοπίστηκαν…

Όπως μεταδίδει το trikalaopinion.gr, η γυναίκα φαίνεται να είχε κρύβει τα ναρκωτικά στις ραφές των ρούχων της, ευελπιστώντας πως δεν θα γίνει αντιληπτή κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Αυτό, όμως, δεν συνέβη καθώς εντοπίστηκαν πάνω της 55 γραμμάρια κοκαΐνης και 110 γραμμάρια κάνναβης. Έτσι, οι εξωτερικοί φρουροί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή της.

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