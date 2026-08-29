Νοσοκομείο Μεσολογγίου: 48χρονος αναισθησιολόγος βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο εφημερίας

Ένας 48χρονος γιατρός αναισθησιολόγος βρέθηκε νεκρός νωρίς το πρωί του Σαββάτου 29/08 μέσα στο δωμάτιο εφημερίας του Νοσοκομείου Μεσολογγίου. Ο άτυχος γιατρός εντοπίστηκε από συνάδελφό του που πήγε για να τον αντικαταστήσει.

«Δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας…»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μιχάλη Γιαννάκου, προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, ο 48χρονος γιατρός, πατέρας ενός παιδιού 8 ετών, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

«Χθες βράδυ (Παρασκευή 28/08) κανονικά συμμετείχε στο πρόγραμμα της εφημερίας και το πρωί η συνάδελφος τον βρήκε νεκρό κάτω από το κρεβάτι νεκρό στο δωμάτιο εφημερίας. Θα γίνει νεκροψία νεκροτομή. Πάντα όμως η δική μας σκέψη σε τέτοιες περιπτώσεις θα πηγαίνει στην εργασιακή εξουθένωση. Στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου υπηρετούσαν δύο αναισθησιολόγοι. Συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους Συναδέλφους του νοσοκομείου Μεσολογγίου», αναφέρει η ανακοίνωση.