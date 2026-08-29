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Νοσοκομείο Μεσολογγίου: 48χρονος αναισθησιολόγος βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο εφημερίας

Ένας 48χρονος αναισθησιολόγος βρέθηκε νεκρός το πρωί του Σαββάτου 29/08 στο δωμάτιο εφημερίας του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, εντοπισμένος από συνάδελφό του. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε ότι ο γιατρός, πατέρας ενός 8χρονου παιδιού, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και ότι η σκέψη της Ομοσπονδίας σε τέτοιες περιπτώσεις πηγαίνει στην εργασιακή εξουθένωση, δεδομένου ότι στο συγκεκριμένο νοσοκομείο υπηρετούσαν μόνο δύο αναισθησιολόγοι.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 48χρονος γιατρός αναισθησιολόγος βρέθηκε νεκρός νωρίς το πρωί του Σαββάτου 29/08 μέσα στο δωμάτιο εφημερίας του Νοσοκομείου Μεσολογγίου.
  • Ο άτυχος γιατρός, πατέρας ενός παιδιού 8 ετών, εντοπίστηκε από συνάδελφό του και σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, «δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας».
  • Η ΠΟΕΔΗΝ εκφράζει συλλυπητήρια και αναφέρει πως «πάντα όμως η δική μας σκέψη σε τέτοιες περιπτώσεις θα πηγαίνει στην εργασιακή εξουθένωση», δεδομένου ότι υπηρετούσαν μόνο δύο αναισθησιολόγοι στο νοσοκομείο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας 48χρονος γιατρός αναισθησιολόγος βρέθηκε νεκρός νωρίς το πρωί του Σαββάτου 29/08 μέσα στο δωμάτιο εφημερίας του Νοσοκομείου Μεσολογγίου. Ο άτυχος γιατρός εντοπίστηκε από συνάδελφό του που πήγε για να τον αντικαταστήσει.

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«Δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας…»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μιχάλη Γιαννάκου, προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, ο 48χρονος γιατρός, πατέρας ενός παιδιού 8 ετών, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

«Χθες βράδυ (Παρασκευή 28/08) κανονικά συμμετείχε στο πρόγραμμα της εφημερίας και το πρωί η συνάδελφος τον βρήκε νεκρό κάτω από το κρεβάτι νεκρό στο δωμάτιο εφημερίας. Θα γίνει νεκροψία νεκροτομή. Πάντα όμως η δική μας σκέψη σε τέτοιες περιπτώσεις θα πηγαίνει στην εργασιακή εξουθένωση. Στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου υπηρετούσαν δύο αναισθησιολόγοι. Συλλυπητήρια  στην οικογένεια, τους οικείους και τους Συναδέλφους του νοσοκομείου Μεσολογγίου», αναφέρει η ανακοίνωση.

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