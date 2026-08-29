Τραγωδίες στην άσφαλτο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Δύο δικυκλιστές έχασαν τη ζωή τους

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Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 28/08 με μια νεαρή γυναίκα, οδηγό μοτοσικλέτας, να τραυματίζεται θανάσιμα στην Παλαιά Εθνική Αθηνών – Κορίνθου.

Η 35χρονη οδηγός εκινείτο στην Παλαιά Εθνική Οδό, λίγο μετά τη Μάνδρα (περιοχή Καλό Νεράκι στα Μέγαρα) όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μία περίφραξη. Η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα και κατέληξε.

Με τη μηχανή στο θάνατο…

Με μοτοσικλέτα βρήκε τραγικό θάνατο και ένας 20χρονος το βράδυ της Παρασκευής 28/08 στην περιοχή του Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη.

Ήταν λίγο μετά τις έντεκα το βράδυ, στη συμβολή των οδών Μαρτύρων Δευτέρα Σεπτεμβρίου και Ειρήνης Άρδα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 20χρονος συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 70χρονος. Ο νεαρός δικυκλιστής τραυματίστηκε θανάσιμα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι αρχές ερευνούν την κατάσταση της υγείας του 70χρονου οδηγού ενώ έχει γίνει και αλκοτέστ. Παράλληλα αναζητείται οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας.