Τραγωδίες στην άσφαλτο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Δύο δικυκλιστές έχασαν τη ζωή τους

Δύο μοιραία τροχαία δυστυχήματα με μοτοσικλέτες σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής 28/08, ένα στην Παλαιά Εθνική Αθηνών – Κορίνθου με θύμα μια 35χρονη γυναίκα και ένα στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης με θύμα έναν 20χρονο άνδρα. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβησαν τα δύο περιστατικά, αναζητώντας οπτικό υλικό και διενεργώντας έλεγχους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην Παλαιά Εθνική Αθηνών – Κορίνθου: Μια 35χρονη οδηγός μοτοσικλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα το βράδυ της Παρασκευής 28/08, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε περίφραξη.
  • Την ίδια Παρασκευή 28/08, ένας 20χρονος δικυκλιστής έχασε τραγικά τη ζωή του στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, μετά από σύγκρουση της μοτοσικλέτας του με ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 70χρονος.
  • Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος στη Θεσσαλονίκη, εξετάζοντας την κατάσταση της υγείας του 70χρονου οδηγού, διενεργώντας αλκοτέστ και αναζητώντας οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας.

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Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 28/08 με μια νεαρή γυναίκα, οδηγό μοτοσικλέτας, να τραυματίζεται θανάσιμα στην Παλαιά Εθνική Αθηνών – Κορίνθου.

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Η 35χρονη οδηγός εκινείτο στην Παλαιά Εθνική Οδό, λίγο μετά τη Μάνδρα (περιοχή Καλό Νεράκι στα Μέγαρα) όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μία περίφραξη. Η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα και κατέληξε.

Με τη μηχανή στο θάνατο…

Με μοτοσικλέτα βρήκε τραγικό θάνατο και ένας 20χρονος το βράδυ της Παρασκευής 28/08 στην περιοχή του Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη.

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Ήταν λίγο μετά τις έντεκα το βράδυ, στη συμβολή των οδών Μαρτύρων Δευτέρα Σεπτεμβρίου και Ειρήνης Άρδα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 20χρονος συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 70χρονος. Ο νεαρός δικυκλιστής τραυματίστηκε θανάσιμα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι αρχές ερευνούν την κατάσταση της υγείας του 70χρονου οδηγού ενώ έχει γίνει και αλκοτέστ. Παράλληλα αναζητείται οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας.

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