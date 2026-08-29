ΣΤΑΣΥ: Αυξάνονται τα δρομολόγια του Τραμ – Λιγότερη αναμονή για το επιβατικό κοινό

Σε τροχιά αναβάθμισης μπαίνει ο στρατηγικός σχεδιασμός των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, με την εφαρμογή του νέου, ολοκληρωμένου επιχειρησιακού πλάνου ενίσχυσης των δρομολογίων του Τραμ από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Με βάση την προτεραιότητα που έχει θέσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, η ΣΤΑΣΥ προχωρά στην αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων κατά τις ώρες αιχμής. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ουσιαστική ενίσχυση της μεταφορικής ικανότητας στο κέντρο της πρωτεύουσας και το παραλιακό μέτωπο, η οποία σήμερα εξυπηρετεί 55.000 επιβάτες καθημερινά.

Το νέο επιχειρησιακό πλάνο επικεντρώνεται στις δύο κύριες γραμμές του δικτύου, ανταποκρινόμενο στο αίτημα των επιβατών για πυκνότερα δρομολόγια. Ειδικότερα κατά τις ώρες αιχμής, προβλέπεται σημαντική ενίσχυση της συχνότητας διελεύσεων και αισθητή μείωση του χρόνου αναμονής.

Τι αλλάζει στα δρομολόγια του Τραμ

Στη Γραμμή 6 (Σύνταγμα – Πικροδάφνη), προστίθενται δύο επιπλέον συρμοί κατά τις πρωινές ώρες και ένας το απόγευμα. Έτσι, η αναμονή μειώνεται από τα 9 λεπτά σε 7’30” το πρωί και 8’10” το απόγευμα, ενώ τα συνολικά ημερήσια δρομολόγια αυξάνονται από 232 σε 244.

Ταυτόχρονα, στη Γραμμή 7 και συγκεκριμένα στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ, δρομολογούνται δύο επιπλέον συρμοί τις ώρες αιχμής, με τη μέση χρονοαπόσταση να περιορίζεται από τα 12′ στα 9’50” και τα δρομολόγια να ενισχύονται από 189 σε 205 καθημερινά.

Για την πλήρη υλοποίηση του σχεδιασμού, οι συρμοί που θα κυκλοφορούν ταυτόχρονα κατά τις πρωινές ώρες αιχμής αυξάνονται σε 27, από 23 που διατίθενται μέχρι σήμερα. Στον συνολικό προγραμματισμό περιλαμβάνονται επιπλέον δύο εφεδρικοί συρμοί και ένας σε προληπτική συντήρηση, ώστε η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ να διασφαλίσει τόσο τη σωστή φροντίδα των οχημάτων όσο και την εύρυθμη εκτέλεση των δρομολογίων.

Η υλοποίηση του διευρυμένου αυτού προγράμματος, όπως τονίζουν στελέχη του υπουργείου Μεταφορών αλλά και της ΣΤΑΣΥ, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, συνοδεύεται από ουσιαστική επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού. Η αύξηση των δρομολογίων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της απασχόλησης στον τομέα των μεταφορών.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη δρομολογηθεί η ένταξη νέων οδηγών στο δυναμικό του Τραμ. «Το πλάνο ενίσχυσης των δρομολογίων του Τραμ συνιστά μια αναμφισβήτητη επιτυχία και ένα αποφασιστικό βήμα για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα της πρωτεύουσας» υπογραμμίζουν τα στελέχη, τονίζοντας παράλληλα πως «το εγχείρημα αυτό σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την αστική κινητικότητα, προσφέροντας ταχύτερες, συχνότερες και πιο αξιόπιστες μετακινήσεις για χιλιάδες επιβάτες καθημερινά».