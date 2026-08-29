«Δεν είχα καπνίσει ποτέ αλλά διαγνώστηκα με καρκίνο του πνεύμονα» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση 33χρονης

Ένας επίμονος βήχας που επανερχόταν για χρόνια δεν έμοιαζε αρχικά με κάτι ανησυχητικό. Για την Jade Fardon, όμως, αποτέλεσε τελικά το πρώτο σημάδι μιας σοβαρής ασθένειας. Η 33χρονη, η οποία δεν είχε καπνίσει ποτέ στη ζωή της, διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα σταδίου 4 και σήμερα μιλά ανοιχτά για την σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της.

«Δεν είχα καπνίσει ποτέ, κι όμως διαγνώστηκα με ανεγχείρητο καρκίνο του πνεύμονα»

Η 33χρονη Jade Fardon εμφάνισε έναν επίμονο βήχα που δεν υποχωρούσε, συνοδευόμενος από μια σειρά από άλλα ύποπτα συμπτώματα. Ο βήχας πράγματι σταματούσε, αλλά επανερχόταν συνεχώς με την πάροδο των ετών, αναγκάζοντάς την να επισκεφθεί τον γιατρό της πολλές φορές. Σταδιακά, άρχισε να παρατηρεί και άλλα συμπτώματα όπως:

Βράγχος φωνής (βραχνάδα)

Ναυτία

Έντονη και αυξανόμενη κόπωση

Νυχτερινούς ιδρώτες

Τον Απρίλιο του 2022, συνέταξε μια πλήρη λίστα με όλα τα συμπτώματά της για τον γιατρό της. Αυτή τη φορά παραπέμφθηκε για αξονική τομογραφία (CT scan), η οποία έδειξε εκτεταμένο καρκίνο και στους δύο πνεύμονες (Στάδιο 4), παρά το γεγονός ότι ζούσε μια υγιεινή και δραστήρια ζωή.

Η θεραπεία και η μάχη με τις μεταστάσεις

Η Jade δεν χρειάστηκε χημειοθεραπεία, αλλά ξεκίνησε καθημερινή στοχευμένη φαρμακευτική αγωγή, η οποία συρρίκνωσε τους όγκους και εμπόδισε την ανάπτυξή τους. Σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια μιας τυπικής μαγνητικής τομογραφίας (MRI), εντοπίστηκαν μεταστάσεις στον εγκέφαλο.

Για την αντιμετώπισή τους υποβλήθηκε σε μια μορφή ακτινοχειρουργικής ακριβείας. Αν και η θεραπεία φάνηκε αρχικά επιτυχής, μία από τις βλάβες υποτροπίασε, προκαλώντας εγκεφαλική αιμορραγία αργότερα το ίδιο έτος, με αποτέλεσμα να χρειαστεί νευροχειρουργική επέμβαση.

Σήμερα, λαμβάνει νέα μακροχρόνια φαρμακευτική αγωγή για τη διατήρηση της κατάστασής της σε σταθερό επίπεδο, παρακολουθείται τακτικά από γιατρούς και αγωνίζεται για την ευαισθητοποίηση γύρω από τον καρκίνο του πνεύμονα σε νέους ανθρώπους.

«Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν αφορά μόνο τους καπνιστές»

Η Jade, στέλεχος επιχειρήσεων από το Watford, δήλωσε: «Είχα έναν βήχα, αλλά όλοι υπέθεταν ότι ήταν Covid-19. Επειδή είμαι σχετικά νέα, όταν ο βήχας περνούσε, δεν υποψιαζόμουν τίποτα. Όταν πήγα ξανά στον γιατρό δύο χρόνια αργότερα, υποψιαζόμουν ότι μπορεί να είναι καρκίνος, αλλά σίγουρα όχι πνεύμονα.

Όταν έλαβα τα αποτελέσματα της αξονικής, ήταν ήδη στάδιο 4. Ήταν τρομακτικό, σοκαρίστηκα και βρισκόμουν σε άρνηση. Όταν άρχισε η θεραπεία, για πολύ καιρό δεν ήθελα καν να ακούω τη λέξη “καρκίνος”.

Η κατάσταση αυτή ήταν μη ιάσιμη από την πρώτη στιγμή της διάγνωσης, οπότε αυτή είναι η νέα μου πραγματικότητα. Μερικές φορές σταματώ και νιώθω θλίψη, αλλά αυτό είναι ανθρώπινο. Τώρα θέλω να καταρρίψω τα στερεότυπα για το πώς είναι να ζεις με καρκίνο τελικού σταδίου».

Η περιπέτεια της Jade ξεκίνησε το 2020. Παρά τις επανειλημμένες επισκέψεις στον γιατρό, ο βήχας αποδιδόταν συνεχώς σε επιπλοκές του Covid-19, ενώ η βραχνάδα που ανέπτυξε το 2021 αντιμετωπίστηκε επίσης καθησυχαστικά, καθυστερώντας την κρίσιμη διάγνωση.

Η εξέλιξη της υγείας της τα επόμενα χρόνια ήταν γεμάτη προκλήσεις:

Ιανουάριος 2024: Υποβλήθηκε σε στοχευμένη ακτινοθεραπεία gamma knife για την εξάλειψη των αλλοιώσεων.

Δεκέμβριος 2024: Παρουσίασε έντονους πονοκεφάλους και ναυτία. Μία από τις 17 αλλοιώσεις συνέχισε να μεγαλώνει, προκαλώντας εγκεφαλική αιμορραγία. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, υπεβλήθη σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση στο Εθνικό Νοσοκομείο Νευρολογίας και Νευροχειρουργικής (Queen Square).

Απρίλιος 2025: Τα συμπτώματα επέστρεψαν. Ενώ πήγαινε στην εθελοντική της εργασία, υπέστη επιληπτική κρίση, κάλεσε ασθενοφόρο και νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση. Οι εξετάσεις έδειξαν εξέλιξη και δεύτερης αλλοίωσης.

Σήμερα, εργάζεται τέσσερις ημέρες την εβδομάδα. Είναι αποφασισμένη να μην αφήσει τη διάγνωση του καρκίνου σταδίου 4 να την κρατήσει πίσω. Τον Σεπτέμβριο, θα συμμετάσχει στην ποδηλατική δράση Tour De 4 του Chris Hoy, συγκεντρώνοντας πόρους για την οργάνωση ALK Positive UK.

«Θέλω να καταρρίψω τα στερεότυπα για τη ζωή με ανίατο καρκίνο 4ου σταδίου. Παλιά δεν μου άρεσε να λέω ότι έχω καρκίνο σταδίου 4 – τώρα θέλω να δείχνω στον κόσμο τι καταφέρνω. Αν έχεις αποφασιστικότητα, πάθος, τη σωστή οπτική και τους κατάλληλους ανθρώπους δίπλα σου, μπορείς να κάνεις τα πάντα», ανέφερε η γυναίκα.