Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (29/8) – Πλούσιο πρόγραμμα με μεγάλα ματς και MotoGP

Πλούσια αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
09:35: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto3 Γκραν Πρι Αραγονία (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:20: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto2 Γκραν Πρι Αραγονία (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:05: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Αραγονία (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:45: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Αραγονία (Κατατακτήριες Δοκιμές)
12:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Ελλάδα – Ιρλανδία, Socca World Cup Essen
13:00: COSMOTE SPORT 7 HD | UFC Fight Night, Ουμάρ Νουρμαγκομέντοφ – Γιαντόνγκ Σονγκ
13:40: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto3 Γκραν Πρι Αραγονία (Κατατακτήριες Δοκιμές)
14:15: COSMOTE SPORT 6 HD | WRC Παραγουάη, SS5
14:30: Novasports Premier League | Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ (Premier League)
14:30: COSMOTE SPORT 1 HD | Μίντλεσμπρο – Γουέστ Μπρομ (Sky Bet EFL Championship)
14:35: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto2 Γκραν Πρι Αραγονία (Κατατακτήριες Δοκιμές)
15:10: COSMOTE SPORT 6 HD | WRC Παραγουάη, SS10
15:45: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Αραγονία (Tissot Sprint)
16:00: COSMOTE SPORT 6 HD | WRC Παραγουάη, SS11
16:30: Novasports 6HD | Κολωνία – Χόφενχαϊμ (Bundesliga)
16:30: Novasports 5HD | Μάιντς – Πάντερμπορν (Bundesliga)
16:30: Novasports 4HD | Έλβερσμπεργκ – Λεβερκούζεν (Bundesliga)
16:30: Novasports 3HD | Λειψία – Γκλάντμπαχ (Bundesliga)
16:30: Novasports 2HD | Ουνιόν Βερολίνου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Bundesliga)
17:00: Novasports Premier League | Μπόρνμουθ – Έβερτον (Premier League)
17:00: Novasports Start | Κόβεντρι – Χαλ (Premier League)
17:00: COSMOTE SPORT 5 HD | Harley-Davidson Bagger World Cup
17:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Κάρντιφ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (Sky Bet EFL Championship)
18:00: COSMOTE SPORT 7 HD | Λεβάντε – Μπέτις (LaLiga)
19:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΠΟΕΛ (Cyprus League)
19:30: Novasports Premier League | Τότεναμ – Νιούκαστλ (Premier League)
19:30: Novasports Prime | Ντόρτμουντ – Αμβούργο (Bundesliga)
19:30: COSMOTE SPORT 9 HD | Βόλος Elabet – Ηρακλής (Super League)
19:30: COSMOTE SPORT 3 HD | Σασουόλο – Τορίνο (Serie A)
19:30: COSMOTE SPORT 1 HD | Φιορεντίνα – Φροζινόνε (Serie A)
19:30: COSMOTE SPORT 2 HD | Μόντσα – Ουντινέζε (Serie A)
19:45: Novasports 2HD | Άλκμααρ – Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Eredivisie)
20:00: COSMOTE SPORT 5 HD | Ρεάλ Σοσιεδάδ – Εσπανιόλ (LaLiga)
20:00: COSMOTE SPORT 4 HD | Ακαντέμικο ντε Βισέου – Πόρτο (Liga Portugal)
21:30: Novasports Start | Νυρεμβέργη – Αρμίνια Μπίλεφελντ (Bundesliga 2)
21:30: COSMOTE SPORT 8 HD | Παναιτωλικός – Καλαμάτα (Super League)
21:45: COSMOTE SPORT 1 HD | Γιουβέντους – Πάρμα (Serie A)
22:30: COSMOTE SPORT 7 HD | Σεβίλλη – Ατλέτικο Μαδρίτης, (LaLiga)
23:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ