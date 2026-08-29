Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (29/8) – Πλούσιο πρόγραμμα με μεγάλα ματς και MotoGP

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Αθλητικές μεταδόσεις
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πλούσια αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Ξεχωρίζουν οι αγώνες MotoGP από την Αραγονία, καθώς και πλήθος αναμετρήσεων από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου όπως Premier League, Bundesliga, Serie A και LaLiga.
  • Το πρόγραμμα συμπληρώνουν αναμετρήσεις από το UFC, το WRC, το Socca World Cup και το τένις ATP 250.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πλούσια αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

09:35: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto3 Γκραν Πρι Αραγονία (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:20: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto2 Γκραν Πρι Αραγονία (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:05: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Αραγονία (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:45: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Αραγονία (Κατατακτήριες Δοκιμές)

12:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Ελλάδα – Ιρλανδία, Socca World Cup Essen

13:00: COSMOTE SPORT 7 HD | UFC Fight Night, Ουμάρ Νουρμαγκομέντοφ – Γιαντόνγκ Σονγκ

13:40: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto3 Γκραν Πρι Αραγονία (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:15: COSMOTE SPORT 6 HD | WRC Παραγουάη, SS5

14:30: Novasports Premier League | Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ (Premier League)

14:30: COSMOTE SPORT 1 HD | Μίντλεσμπρο – Γουέστ Μπρομ (Sky Bet EFL Championship)

14:35: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto2 Γκραν Πρι Αραγονία (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:10: COSMOTE SPORT 6 HD | WRC Παραγουάη, SS10

15:45: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Αραγονία (Tissot Sprint)

16:00: COSMOTE SPORT 6 HD | WRC Παραγουάη, SS11

16:30: Novasports 6HD | Κολωνία – Χόφενχαϊμ (Bundesliga)

16:30: Novasports 5HD | Μάιντς – Πάντερμπορν (Bundesliga)

16:30: Novasports 4HD | Έλβερσμπεργκ – Λεβερκούζεν (Bundesliga)

16:30: Novasports 3HD | Λειψία – Γκλάντμπαχ (Bundesliga)

16:30: Novasports 2HD | Ουνιόν Βερολίνου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Bundesliga)

17:00: Novasports Premier League | Μπόρνμουθ – Έβερτον (Premier League)

17:00: Novasports Start | Κόβεντρι – Χαλ (Premier League)

17:00: COSMOTE SPORT 5 HD | Harley-Davidson Bagger World Cup

17:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Κάρντιφ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (Sky Bet EFL Championship)

18:00: COSMOTE SPORT 7 HD | Λεβάντε – Μπέτις (LaLiga)

19:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΠΟΕΛ (Cyprus League)

19:30: Novasports Premier League | Τότεναμ – Νιούκαστλ (Premier League)

19:30: Novasports Prime | Ντόρτμουντ – Αμβούργο (Bundesliga)

19:30: COSMOTE SPORT 9 HD | Βόλος Elabet – Ηρακλής (Super League)

19:30: COSMOTE SPORT 3 HD | Σασουόλο – Τορίνο (Serie A)

19:30: COSMOTE SPORT 1 HD | Φιορεντίνα – Φροζινόνε (Serie A)

19:30: COSMOTE SPORT 2 HD | Μόντσα – Ουντινέζε (Serie A)

19:45: Novasports 2HD | Άλκμααρ – Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Eredivisie)

20:00: COSMOTE SPORT 5 HD | Ρεάλ Σοσιεδάδ – Εσπανιόλ (LaLiga)

20:00: COSMOTE SPORT 4 HD | Ακαντέμικο ντε Βισέου – Πόρτο (Liga Portugal)

21:30: Novasports Start | Νυρεμβέργη – Αρμίνια Μπίλεφελντ (Bundesliga 2)

21:30: COSMOTE SPORT 8 HD | Παναιτωλικός – Καλαμάτα (Super League)

21:45: COSMOTE SPORT 1 HD | Γιουβέντους – Πάρμα (Serie A)

22:30: COSMOTE SPORT 7 HD | Σεβίλλη – Ατλέτικο Μαδρίτης, (LaLiga)

23:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

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