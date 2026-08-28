Πανσέληνος Αυγούστου 2026: Το «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό – Εντυπωσιακές εικόνες

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Η Πανσέληνος του Αυγούστου, γνωστή και ως «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου», φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό, προσφέροντας ένα ιδιαίτερο θέαμα το βράδυ της Παρασκευής 28 Αυγούστου 2026. Το αστρονομικό φαινόμενο συνοδεύεται και φέτος από σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η Σελήνη είχε αρχίσει να εμφανίζεται σχεδόν πλήρης ήδη από την Πέμπτη 27 Αυγούστου, ενώ παραμένει ορατή ως πλήρης για αρκετές ώρες πριν και μετά την κορύφωση του φαινομένου, επιτρέποντας την παρατήρησή της κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η κορύφωση της Πανσελήνου υπολογίζεται στις 00:18 ώρα Ελλάδας, τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο. Εκείνη τη στιγμή, η Σελήνη θα βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον Ήλιο σε σχέση με τη Γη.

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Εντυπωσιακές εικόνες από το Σούνιο

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου»

Οι πανσέληνοι του έτους έχουν λάβει κατά παράδοση διαφορετικές ονομασίες, αρκετές από τις οποίες συνδέονται με τις συνήθειες και τις δραστηριότητες των ιθαγενών πληθυσμών της Βόρειας Αμερικής.

Η πανσέληνος του Αυγούστου είναι γνωστή ως «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου», καθώς αυτή την περίοδο του χρόνου ο οξύρρυγχος, ένα μεγάλο ψάρι που υπήρχε σε αφθονία στις Μεγάλες Λίμνες, μπορούσε να αλιευθεί ευκολότερα.

Η συγκεκριμένη πανσέληνος συναντάται επίσης με τις ονομασίες «Φεγγάρι του Καλαμποκιού» και «Φεγγάρι της Συγκομιδής», οι οποίες συνδέονται με την εποχή κατά την οποία ορισμένες καλλιέργειες ήταν έτοιμες για συγκομιδή.

Ελεύθερη είσοδος σε 126 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία

Για 27η συνεχή χρονιά, η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος συνοδεύεται από εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία της χώρας, στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η διοργάνωση κορυφώνεται σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, τη βραδιά της Πανσελήνου, ενώ οι προγραμματισμένες δράσεις θα συνεχιστούν έως και τις 30 Αυγούστου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και ξεναγήσεις. Οι δράσεις υλοποιούνται από τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, σε αρκετές περιπτώσεις σε συνεργασία με την Περιφερειακή και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και με πολιτιστικούς φορείς.

Τη νύχτα της Πανσελήνου, συνολικά 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα είναι προσβάσιμα στο κοινό με ελεύθερη είσοδο.

Ειδικότερα, εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί σε 61 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, ενώ ακόμη 65 χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί για τους επισκέπτες χωρίς εισιτήριο. Το ωράριο λειτουργίας τους διαμορφώνεται, ανάλογα με τον χώρο, από τις 19:30 ή τις 20:00 έως τις 23:00 ή τα μεσάνυχτα.

Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, στη διεύθυνση culture.gov.gr.