Σάκης Κατσούλης: Βαρύ πένθος για τον επιχειρηματία – Η συγκινητική ανάρτηση στο Instagram

Την απώλεια του αγαπημένου του θείου, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, γνωστοποίησε ο Σάκης Κατσούλης μέσα από ανάρτησή του στα social media.

Ο πρώην παίκτης του Survivor θέλησε να αποχαιρετήσει δημόσια τον δικό του άνθρωπο, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία και γράφοντας ένα προσωπικό μήνυμα για την απώλειά του.

«Δεν ξέρω αν υπάρχουν λόγια για τέτοιες στιγμές… Σήμερα αποχαιρετώ έναν άνθρωπο που είχε πάντα για μένα πολύ ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Τον θείο μου, τον άνθρωπο που ήταν πάντα εκεί με την καλοσύνη, την παιδεία, το χαμόγελο και τη μοναδική του ψυχή.

Πονάει τόσο πολύ που έφυγες τόσο ξαφνικά και τόσο νωρίς. Θα σε θυμάμαι πάντα όπως σε έζησα: έναν υπέροχο άνθρωπο, έναν μοναδικό πατέρα, αδελφό και θείο. Καλό σου ταξίδι, θείε μου. Θα μου λείψεις περισσότερο απ’ όσο μπορούν να πουν οι λέξεις», έγραψε ο Σάκης Κατσούλης.