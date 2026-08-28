Σελίνα Γκόμεζ: Απαντά στις καταγγελίες για εξαπάτηση επενδυτών – «Αβάσιμες και επιπόλαιες»

Απέναντι σε σοβαρές καταγγελίες επενδυτών βρίσκεται η Σελίνα Γκόμεζ, με τη νομική της ομάδα να ζητά να απορριφθούν οι αξιώσεις σε βάρος της και να χαρακτηρίζει την υπόθεση «αβάσιμη», αν όχι «επιπόλαιη».

Σύμφωνα με το BBC, πέντε επενδυτές υποστηρίζουν ότι η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός παραβίασε τις συμβατικές της υποχρεώσεις, καθώς δεν στήριξε επαρκώς το Wondermind, την πλατφόρμα ψυχικής υγείας που συνίδρυσε πριν από πέντε χρόνια μαζί με τη μητέρα της. Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι, ως αποτέλεσμα, εξαπατήθηκαν σχετικά με επενδύσεις συνολικού ύψους σχεδόν 1,2 εκατ. δολαρίων.

Η δικαστική διαμάχη έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η δημοσιότητα γύρω από την Γκόμεζ επρόκειτο να επικεντρωθεί στην επερχόμενη έκτη σεζόν του «Only Murders in the Building», όπου οι πρωταγωνιστές μεταφέρουν τη δράση στο Λονδίνο.

Τι υποστηρίζουν οι επενδυτές

Οι πέντε επενδυτές ισχυρίζονται ότι τους είχε παρουσιαστεί η Γκόμεζ ως ένα από τα βασικά «όπλα» για την ανάπτυξη της εταιρείας.

Όπως αναφέρουν, τους είχε ειπωθεί ότι η Σελένα Γκόμεζ, «μία από τις πιο διάσημες γυναίκες στον κόσμο», με brand αξίας δισεκατομμυρίων και τεράστια παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα συμμετείχε ενεργά στην ανάπτυξη της εταιρείας ως επικεφαλής του μάρκετινγκ.

Η πλευρά της Γκόμεζ απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή την εκδοχή.

Ο δικηγόρος της, Μάθιου Ρόζενγκαρτ, υποστηρίζει ότι οι καταγγελίες είναι «αόριστες, γενικόλογες και αντιφατικές», επιμένοντας ότι η 34χρονη σταρ ουδέποτε συμφώνησε να διοικεί την εταιρεία ούτε ανέλαβε τις δεσμεύσεις που της αποδίδουν οι επενδυτές.

«Οι αξιώσεις εναντίον της είναι αβάσιμες, αν όχι επιπόλαιες», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι η Γκόμεζ δεν θα έπρεπε εξαρχής να έχει «συρθεί» στη συγκεκριμένη δικαστική υπόθεση.

Εξετάζει ακόμη και κυρώσεις κατά των εναγόντων

Η νομική ομάδα της Γκόμεζ δεν περιορίζεται στο αίτημα να απομακρυνθεί το όνομά της από την υπόθεση.

Ο Ρόζενγκαρτ ανέφερε ότι εξετάζονται και άλλες νομικές ενέργειες, μεταξύ των οποίων η επιβολή κυρώσεων στους ενάγοντες.

Η σθεναρή αντίδραση της σταρ ενδέχεται να συνδέεται και με την προσπάθειά της να προστατεύσει τη δημόσια εικόνα της. Ωστόσο, εφόσον η ίδια βγει από την υπόθεση, στο επίκεντρο των καταγγελιών παραμένουν η μητέρα της, η ίδια η εταιρεία και ένας τρίτος συνιδρυτής.

Όταν οικογένεια και επιχειρήσεις μπλέκονται

Η ειδικός στη διαχείριση επικοινωνιακών κρίσεων και ιδρύτρια της Honest London, Λόρεν Μπίτσινγκ, επισημαίνει ότι η Γκόμεζ απέχει πολύ από το να είναι η πρώτη διασημότητα που επιχειρεί να συνεργαστεί επαγγελματικά με μέλος της οικογένειάς της.

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες το μοντέλο αυτό φαίνεται να λειτουργεί, όπως στην οικογένεια Τζένερ-Καρντάσιαν ή στις αδελφές Γουίλιαμς. Υπάρχουν όμως και παραδείγματα, από τους Μπέκαμ έως την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, όπου οι οικογενειακές σχέσεις και οι επιχειρήσεις αποδείχθηκαν δύσκολος συνδυασμός.

Όπως εξηγεί η Μπίτσινγκ, η συνεργασία με έναν γονέα, αδελφό ή άλλο στενό συγγενή αποτελεί σχεδόν πάντα επιλογή υψηλότερου κινδύνου, επειδή κάνει δυσκολότερο τον διαχωρισμό μεταξύ προσωπικών σχέσεων, επιχειρηματικών ευθυνών και δημόσιας εικόνας.

Η φυσική εμπιστοσύνη μεταξύ συγγενών μπορεί επίσης να οδηγήσει στην απουσία των κανόνων που θα εφαρμόζονταν σε μία συνηθισμένη επαγγελματική συνεργασία.

Για τον λόγο αυτό, υποστηρίζει ότι στις οικογενειακές επιχειρήσεις χρειάζεται περισσότερη και όχι λιγότερη δομή: σαφής καθορισμός αρμοδιοτήτων, ανεξάρτητη εποπτεία και εκ των προτέρων συμφωνία για το τι θα συμβεί εάν κάτι πάει στραβά.

«Μια οικογενειακή σχέση δεν πρέπει να αποτελεί τη δομή διακυβέρνησης μιας εταιρείας», σημειώνει.

Θα πληγεί η εικόνα της Σελίνα Γκόμεζ;

Παρά τη δημοσιότητα που έχει λάβει η υπόθεση, η Μπίτσινγκ εκτιμά ότι η Γκόμεζ ενδέχεται να μην έχει τελικά ιδιαίτερο λόγο να ανησυχεί για τη μακροπρόθεσμη εικόνα της.

Όπως εξηγεί, η υπόθεση θα δημιουργήσει αναπόφευκτα πρωτοσέλιδα λόγω της τεράστιας αναγνωρισιμότητας της τραγουδίστριας, ωστόσο δεν θεωρεί ότι πρόκειται για θέμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα το βασικό κοινό των θαυμαστών της.

«Υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στη δημιουργία αρνητικών τίτλων και στην πρόκληση μόνιμης ζημιάς στη φήμη», επισημαίνει.

Και η συμβουλή της προς άλλους celebrities που σκέφτονται να μετατρέψουν τη δημοτικότητά τους σε επιχειρηματικό κεφάλαιο είναι σαφής: πριν παραχωρήσουν το όνομά τους σε μία εταιρεία, δεν πρέπει να αναρωτιούνται μόνο τι μπορεί να κάνει η φήμη τους για την επιχείρηση, αλλά και τι μπορεί τελικά να κάνει η επιχείρηση στη δική τους φήμη.