Συνελήφθη ψυχολόγος για υπόθεση ναρκωτικών στην Αττική – Οι μεγάλες ποσότητες ουσιών και οι 90 αγοραπωλησίες

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Στη σύλληψη τριών ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένας ψυχολόγος, προχώρησαν το μεσημέρι της Πέμπτης 27 Αυγούστου 2026 αστυνομικοί στην Αττική, στο πλαίσιο έρευνας για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Την επιχείρηση πραγματοποίησε η Υποδιεύθυνση Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής της ΓΑΔΑ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα, τα οποία αναζητούνται, καθώς και 18 μη ταυτοποιημένα άτομα.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης κατά των Ναρκωτικών. Από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε, κατά την ΕΛ.ΑΣ., ότι ένας 41χρονος δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026 στην προμήθεια, την αποθήκευση, την επεξεργασία και τη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Ο 41χρονος φέρεται να προμηθευόταν και να διακινούσε ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, ενώ είχε πρόσβαση και σε άλλες ουσίες, όπως MDMA, LSD και ουσίες σε μορφή χαπιών. Κατά την αστυνομική έρευνα, τις τελευταίες φέρεται να προμηθευόταν από ψυχολόγο.

Για την αποθήκευση των ναρκωτικών, ο 41χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα» την κατοικία του σε περιοχή του Χαϊδαρίου, ενώ, όπως αναφέρει η Αστυνομία, διέθετε ιδιαίτερη τεχνογνωσία στην επεξεργασία των ουσιών.

Οι αγοραπωλησίες φέρεται να πραγματοποιούνταν είτε στην κατοικία του είτε σε κοντινά σημεία, στα οποία μετέβαινε με όχημα ιδιοκτησίας του. Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, πραγματοποιούνταν παραδόσεις ναρκωτικών και μέσω μεταφορικής εταιρείας, μέσα σε συσκευασμένα δέματα.

Ο 41χρονος φέρεται επίσης να διέθετε σταθερό πελατολόγιο και να λάμβανε μέτρα για να αποφεύγει τον εντοπισμό του. Ειδικότερα, χρησιμοποιούσε τηλεφωνική σύνδεση τύπου «ghost phone», καθώς και κωδικοποιημένους όρους και εκφράσεις αργκό.

Από τις αρχές Ιουλίου έως τις 23 Αυγούστου 2026, οι αστυνομικοί αποδίδουν στον 41χρονο συνολικά 90 αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών, έναντι συνολικού ποσού 3.800 ευρώ.

Οι τρεις συλλήψεις

Το μεσημέρι της 27ης Αυγούστου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 41χρονο και τον ψυχολόγο σε διαφορετικές περιοχές της Αθήνας. Από τις σωματικές έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά μικροποσότητα κάνναβης, 445 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθη και ένας 45χρονος, καθώς, κατά την ΕΛ.ΑΣ., είχε προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες από τον 41χρονο.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν σε κατοικίες και σε γραφείο, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

834,9 γραμμάρια κάνναβης

131,6 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα»

κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα» 522,5 γραμμάρια κεταμίνης

122,7 γραμμάρια κοκαΐνης

56,2 γραμμάρια MDMA

39 γραμμάρια Ecstasy

180 φαρμακευτικά χάπια

100 καραμέλες κάνναβης

103 γραμμάρια ναρκωτικής ουσίας 3MMC

ναρκωτικής ουσίας 3MMC 15.565 ευρώ

6 ζυγαριές ακριβείας

2 οχήματα

1 μοτοσυκλέτα

Πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για τα υπόλοιπα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία συνεχίζονται.