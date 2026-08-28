Απάτη σε βάρος της Περιφέρειας Κρήτης: Επιτήδειοι «άρπαξαν» 152.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς – Ανακτήθηκε μέρος των χρημάτων

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Απάτη σε βάρος υπηρεσίας που ανήκει στην Περιφέρεια Κρήτης αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Επιτήδειοι κατάφεραν να αποσπάσουν 152 χιλιάδες ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς της Περιφέρειας, ωστόσο έπειτα από ενέργειας της ανεξάρτητης αρχής μεγάλο μέρος του ποσού αυτού έχει ήδη ανακτηθεί.

Η απάτη

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, τις προηγούμενες ημέρες, άγνωστοι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, λόγω προηγούμενης εσφαλμένης καταχώρησης των στοιχείων πρόσβασης από υπαλλήλους αυτής, σε ιστότοπο ο οποίος προσομοίαζε με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόταν.

Ως αποτέλεσμα αυτού, συνολικό ποσό 152.000 ευρώ, περίπου, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος μεταμεσονύκτιες ώρες, σχετικά μικρού ποσού η καθεμία (κατακερματισμός – κατάτμηση – smurfing), μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που τηρούνται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.

Η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής

Η Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, διενεργώντας άμεσα σχετική έρευνα, εξακρίβωσε ότι το ποσό μεταφέρθηκε, σε ελάχιστο χρόνο, από τους αρχικούς απατηλούς λογαριασμούς, σε άλλους, άγνωστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Πραγματοποιώντας επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει, έως τώρα, συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του ανωτέρω ποσού που αφορά η εξαπάτηση.

Η σχετική έρευνα συνεχίζεται, με γνώμονα την ανάκτηση ακόμα μεγαλύτερου μέρους του εγκληματικού προϊόντος και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.

Ο σχετικός φάκελος, που περιέχει λεπτομερώς όλα τα αναγκαία στοιχεία, διαβιβάστηκε στην αρμόδια δικαστική αρχή της Κρήτης, προκειμένου η τελευταία να προβεί (και μάλιστα άμεσα) στις απαιτούμενες, στο εξής, δικονομικές ενέργειες, για την ανάκτηση του συγκεκριμένου ποσού και την τελική περιέλευσή του στην δικαιούχο, ως άνω, Υπηρεσία.