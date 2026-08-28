Σαλαμίνα: Στο Κέντρο Υγείας τρία παιδιά έπειτα από αδιαθεσία που ένιωσαν εξαιτίας έντονης οσμής χλωρίου σε πισίνα παιδότοπου

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Στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας χρειάστηκε να μεταφερθούν τρία ανήλικα παιδιά, ηλικίας 3, 6 και 8 ετών, μετά από αδιαθεσία που παρουσίασαν κατά την παραμονή τους σε παιδότοπο με πισίνες.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν στον χώρο έγινε αισθητή έντονη οσμή χλωρίου. Τα τρία παιδιά εμφάνισαν δυσφορία και, λόγω της κατάστασής τους, αποφασίστηκε η μεταφορά τους σε υγειονομική δομή για την παροχή της απαραίτητης φροντίδας.

Συνελήφθησαν η υπεύθυνη και ο συντηρητής

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Οι συλληφθέντες είναι η 61χρονη Ελληνίδα υπεύθυνη λειτουργίας του παιδότοπου και ο 39χρονος υπήκοος Πακιστάν, ο οποίος είχε την ευθύνη για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Η έρευνα των αρμόδιων Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες που οδήγησαν στην αδιαθεσία των τριών παιδιών.