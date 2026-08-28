Σαλαμίνα: Στο Κέντρο Υγείας τρία παιδιά έπειτα από αδιαθεσία που ένιωσαν εξαιτίας έντονης οσμής χλωρίου σε πισίνα παιδότοπου

Τρία ανήλικα παιδιά παρουσίασαν δυσφορία σε παιδότοπο με πισίνες στη Σαλαμίνα, όπου υπήρχε έντονη οσμή χλωρίου, και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν η 61χρονη υπεύθυνη του χώρου και ο 39χρονος συντηρητής.

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Κοινωνία

πισίνα
Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρία ανήλικα παιδιά, ηλικίας 3, 6 και 8 ετών, μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, αφού ένιωσαν αδιαθεσία σε παιδότοπο με πισίνες.
  • Το περισταστικό οφείλεται σε έντονη οσμή χλωρίου που έγινε αισθητή στον χώρο, προκαλώντας δυσφορία στα παιδιά.
  • Συνελήφθησαν η 61χρονη υπεύθυνη λειτουργίας του παιδότοπου και ο 39χρονος συντηρητής για σωματική βλάβη από αμέλεια.

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Στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας χρειάστηκε να μεταφερθούν τρία ανήλικα παιδιά, ηλικίας 3, 6 και 8 ετών, μετά από αδιαθεσία που παρουσίασαν κατά την παραμονή τους σε παιδότοπο με πισίνες.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν στον χώρο έγινε αισθητή έντονη οσμή χλωρίου. Τα τρία παιδιά εμφάνισαν δυσφορία και, λόγω της κατάστασής τους, αποφασίστηκε η μεταφορά τους σε υγειονομική δομή για την παροχή της απαραίτητης φροντίδας.

Συνελήφθησαν η υπεύθυνη και ο συντηρητής

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Οι συλληφθέντες είναι η 61χρονη Ελληνίδα υπεύθυνη λειτουργίας του παιδότοπου και ο 39χρονος υπήκοος Πακιστάν, ο οποίος είχε την ευθύνη για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Η έρευνα των αρμόδιων Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες που οδήγησαν στην αδιαθεσία των τριών παιδιών.

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