Πέθανε σε ηλικία 103 ετών ο δημοσιογράφος Κυριάκος Καζάκος – Ήταν το μακροβιότερο μέλος της ΕΣΗΕΑ

Προ ημερών και σε ηλικία 103 ετών απεβίωσε ο δημοσιογράφος Κυριάκος Καζάκος, το μακροβιότερο μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ). Υπήρξε αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και αφιέρωσε τη ζωή του στη δημοσιογραφία και τους κοινωνικούς αγώνες, τιμώμενος για τη δράση του.

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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το μακροβιότερο μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), ο Κυριάκος Καζάκος, απεβίωσε προ ημερών σε ηλικία 103 ετών.
  • Τη δημοσιογραφική του πορεία ξεκίνησε το 1958, εργαζόμενος σε σημαντικές εφημερίδες, περιοδικά και ραδιοφωνικούς σταθμούς.
  • Υπήρξε αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης, τιμήθηκε από το ΓΕΕΘΑ και παρέμεινε αταλάντευτα μαχητικός, προσηλωμένος στις αρχές και τις αξίες της δημοσιογραφίας.

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Το μακροβιότερο μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), ο Κυριάκος Καζάκος δεν είναι πια μαζί μας, καθώς σε ηλικία 103 ετών απεβίωσε την 20η Αυγούστου 2026.

Ο Κυριάκος Καζάκος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1923 και σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τη δημοσιογραφική του πορεία ξεκίνησε το 1958 από την εφημ. «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ» και συνέχισε στην «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», τη «ΝΙΚΗ», τη «ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ» αλλά και τα περιοδικά «ΦΑΝΤΑΣΙΑ», «ΕΙΚΟΝΕΣ» και «ΧΟΜΠΥ».

Υπήρξε συνεργάτης ναυτιλιακών εντύπων και ειδικών εκδόσεων, ενώ απασχολήθηκε στο Β’ Πρόγραμμα της ΕΙΡ αλλά και στο ραδιόφωνο του «ΑΝΤΕΝΝΑ».

Πέραν της μακράς του δημοσιογραφικής σταδιοδρομίας ως ρεπόρτερ και συντάκτης ύλης, ο Κυριάκος Καζάκος υπήρξε αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Δημοσιογράφων Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης 1941 – 44.

Για τη δράση του, τιμήθηκε από το ΓΕΕΘΑ με Μετάλλιο και Δίπλωμα Εθνικής Αντίστασης, ενώ, σε όλο τον βίο του, παρέμεινε αταλάντευτα μαχητικός, βαθιά προσηλωμένος στους κοινωνικούς αγώνες και στις αρχές και τις αξίες της δημοσιογραφίας.

Τέλος, ο Κυριάκος Καζάκος ήταν παρών σε όλες τις αγωνιστικές διεκδικήσεις της Ενώσεως και επί σειρά ετών εκλεγόταν ως μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ και ο δημοσιογραφικός κόσμος αποχαιρετά με θλίψη τον Κυριάκο Καζάκο.

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