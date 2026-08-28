«Τέλος ο Κύριος Καλός»: Ο Τραμπ επαναφέρει το μήνυμά του προς το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέφερε σήμερα Παρασκευή, μία από τις πλέον πολεμικές αναρτήσεις του για το Ιράν, δημοσιεύοντας στο Truth Social εικόνα που τον παρουσιάζει να κρατά όπλο, με εκρήξεις και καταστροφές στο φόντο.

Πάνω στην εικόνα δεσπόζει η φράση «NO MORE MR. NICE GUY!», δηλαδή «Τέλος ο Κύριος Καλόςς», σε μία νέα επίδειξη της ιδιαίτερα επιθετικής ρητορικής του Αμερικανού προέδρου απέναντι στην Τεχεράνη. Ισραηλινό μέσο μετέδωσε το απόγευμα της Παρασκευής ότι ο Τραμπ μοιράστηκε εκ νέου την εικόνα στο Truth Social.

Η εικόνα είχε πρωτοδημοσιευτεί τον Απρίλιο

Δεν πρόκειται, πάντως, για καινούργια εικόνα. Ο Τραμπ την είχε αναρτήσει αρχικά στις 29 Απριλίου 2026, όταν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονταν σε αδιέξοδο.

Η εικόνα, προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης, παρουσιάζει τον Τραμπ με μαύρο κοστούμι και γυαλιά ηλίου, να κρατά όπλο μπροστά από ένα τοπίο γεμάτο εκρήξεις. Τότε είχε συνοδεύσει την ανάρτησή του με ιδιαίτερα σκληρό μήνυμα προς την Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν δεν μπορούσε να καταλήξει σε συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα και προειδοποιώντας ότι θα έπρεπε να «συνετιστεί σύντομα».

Νέα επίδειξη πυγμής απέναντι στην Τεχεράνη

Η επαναφορά της εικόνας έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον εντείνει την οικονομική πίεση στο Ιράν, ενώ οι προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα.

Μόλις την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν συνομιλούν με το Ιράν και δεν επιδιώκουν αυτή τη στιγμή συνάντηση με την ιρανική πλευρά, καθώς η κυβέρνησή του στρέφεται στην οικονομική πίεση και στην επιβολή κυρώσεων ακόμη και σε χώρες που συνεχίζουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, σύμφωνα με το Investing.

Παράλληλα, η Τεχεράνη καταδίκασε τις νέες αμερικανικές κυρώσεις και κάλεσε άλλες χώρες να μην τις εφαρμόσουν, την ώρα που μεσολαβητές, μεταξύ των οποίων το Κατάρ και το Πακιστάν, επιχειρούν να βρουν διπλωματική διέξοδο και να προωθήσουν την επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ.