Βόλος: Έξι μήνες φυλάκιση σε 44χρονο για ενδοοικογενειακή απειλή κατά του πατέρα του – «Φύγε, θα σε σκοτώσω»

Σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ένας 44χρονος από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, το οποίο τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος του πατέρα του.

Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη και υποχρέωσε τον 44χρονο να παρακολουθήσει πρόγραμμα για την ενδοοικογενειακή βία στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βόλου, προκειμένου να παραμείνει εκτός φυλακής.

Η υπόθεση έφτασε στο δικαστήριο έπειτα από καταγγελία του πατέρα του κατηγορουμένου. Ο ίδιος κατέθεσε ότι ο γιος του είναι εθισμένος στον τζόγο και ότι την Πέμπτη σημειώθηκε ένταση με τη μητέρα του, επειδή εκείνη δεν του έδινε χρήματα για να παίξει.

Κατά την εκδοχή του πατέρα, η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο 44χρονος έσπρωξε τη μητέρα του και εκείνος παρενέβη προκειμένου να ηρεμήσει τα πνεύματα. Όπως κατήγγειλε, τότε ο γιος του τον απείλησε λέγοντάς του: «Φύγε, θα σε σκοτώσω». Ο πατέρας, φοβούμενος για την ασφάλειά του, κάλεσε την Αστυνομία.

«Είναι εθισμένος στον τζόγο. Έχει πρόβλημα και φωνάζει πολλές φορές μέσα στο σπίτι. Αυτή τη φορά, όμως, φοβήθηκα, γιατί τον είδα περισσότερο εξαγριωμένο», είπε ο πατέρας.

Η εκδοχή του 44χρονου

Ο 44χρονος, κατά την απολογία του, αρνήθηκε ότι απείλησε τον πατέρα του και υποστήριξε ότι εκείνος προχώρησε στην καταγγελία για να τον εκδικηθεί, καθώς, όπως ισχυρίστηκε, έχει επί χρόνια εμμονή μαζί του. Παράλληλα, αρνήθηκε ότι έσπρωξε τη μητέρα του.

«Είχαμε μια λογομαχία, αλλά δεν ακούμπησα τη μητέρα μου. Επί 40 χρόνια ο πατέρας μου έχει νεύρα μαζί μου και πάντα υψώνει τον τόνο της φωνής του. Του είπα “φύγε από μπροστά μου” και δεν του είπα “φύγε, θα σε σκοτώσω”, αλλά χρησιμοποίησα έναν άλλο χαρακτηρισμό, που ήταν σκληρός, κάτι που τον πείραξε», δήλωσε ο 44χρονος.

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι παίζει στοίχημα, αλλά υποστήριξε ότι δεν το κάνει καθημερινά και αρνήθηκε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα εθισμού.

«Είμαι πτυχιούχος ΑΕΙ και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έχω κανέναν εθισμό», ανέφερε.

Σε ερώτηση του εισαγγελέα σχετικά με το ποσό που διαθέτει κατά μέσο όρο κάθε μήνα για στοίχημα, ο 44χρονος απάντησε ότι δαπανά 300 έως 400 ευρώ. Πρόσθεσε ότι ζητά από τους γονείς του να λάβει ένα δίκαιο μερίδιο από την περιουσία τους σε σύγκριση με τα αδέλφια του.

Ο ίδιος δήλωσε ότι είναι άνεργος και ότι στο παρελθόν είχε εργαστεί περιστασιακά σε κτήματα των γονέων του.

Τι κατέθεσε ο πατέρας για τον τζόγο

Νωρίτερα, ο πατέρας είχε καταθέσει στο δικαστήριο ότι ο γιος του δαπανά ποσά πολύ μεγαλύτερα των 400 ευρώ τον μήνα στον τζόγο. Όπως υποστήριξε, τα χρήματα φέρεται να προέρχονται από τη σύνταξη που λαμβάνει η μητέρα του, καθώς και από ορισμένα ενοίκια ακινήτων της οικογένειας.

«Ο γιος μου δεν έχει δουλέψει ποτέ μέχρι σήμερα στη ζωή του και γι’ αυτό φταίει η περιουσία που έχουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πατέρας.

Ο κατηγορούμενος άκουσε την απόφαση του δικαστηρίου εκφράζοντας την έκπληξή του και επισημαίνοντας ότι δεν είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για κάποιο αδίκημα. Μετά την απόφαση, υποχρεούται να παρακολουθήσει το προβλεπόμενο πρόγραμμα στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βόλου, προκειμένου να παραμείνει εκτός φυλακής.