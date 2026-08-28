Τουρισμός για όλους 2026: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του προγράμματος

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Αναρτήθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την α’ φάση του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026 – 2027».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027 όπου έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κληρωθέντων δικαιούχων ή μέσω της αίτησής τους εφόσον συνδεθούν στην εφαρμογή με κωδικούς taxisnet.

Το υπουργείο Τουρισμού έχει ήδη εκκινήσει τις διαδικασίες για την ενίσχυση της β´ φάσης του Προγράμματος, για την οποία έχει προβλεφθεί πρόσθετος προϋπολογισμός, με την έναρξη του νέου έτους.

Διευκρινίζεται ότι στη δεύτερη φάση του προγράμματος (δηλ. από 30/6/27 μέχρι 31/12/27) οι ωφελούμενοι θα αντληθούν με σειρά κλήρωσης από τους μη κληρωθέντες της α’ φάσης.