Τουρισμός για όλους 2026: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του προγράμματος

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την α’ φάση του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026 – 2027». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος ή μέσω της αίτησής τους με κωδικούς taxisnet. Το υπουργείο Τουρισμού έχει ήδη εκκινήσει τις διαδικασίες για την ενίσχυση της β’ φάσης, με πρόσθετο προϋπολογισμό, όπου οι ωφελούμενοι θα αντληθούν από τους μη κληρωθέντες της α’ φάσης.

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Τουρισμός για Όλους
Πηγή ΦΩΤΟ https://unsplash.com/
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναρτήθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την α’ φάση του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026 – 2027».
  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027 ή μέσω της αίτησής τους εφόσον συνδεθούν με κωδικούς taxisnet.
  • Το υπουργείο Τουρισμού έχει ήδη εκκινήσει τις διαδικασίες για την ενίσχυση της β´ φάσης του Προγράμματος με πρόσθετο προϋπολογισμό. Οι ωφελούμενοι της β’ φάσης θα αντληθούν με σειρά κλήρωσης από τους μη κληρωθέντες της α’ φάσης.

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Αναρτήθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την α’ φάση του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026 – 2027».

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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027 όπου έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κληρωθέντων δικαιούχων ή μέσω της αίτησής τους εφόσον συνδεθούν στην εφαρμογή με κωδικούς taxisnet.

Το υπουργείο Τουρισμού έχει ήδη εκκινήσει τις διαδικασίες για την ενίσχυση της β´ φάσης του Προγράμματος, για την οποία έχει προβλεφθεί πρόσθετος προϋπολογισμός, με την έναρξη του νέου έτους.

Διευκρινίζεται ότι στη δεύτερη φάση του προγράμματος (δηλ. από 30/6/27 μέχρι 31/12/27) οι ωφελούμενοι θα αντληθούν με σειρά κλήρωσης από τους μη κληρωθέντες της α’ φάσης.

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