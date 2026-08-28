Ηράκλειο: «Με δάγκωσε 2-3 φορές» λέει ο 12χρονος που δέχθηκε επίθεση από σκύλο – Τι υποστηρίζει η μητέρα του

Τις στιγμές που έζησε όταν δέχθηκε επίθεση από μεγαλόσωμο σκύλο στα Καμίνια Ηρακλείου περιέγραψε ο 12χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε στα πόδια και μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ. Η μητέρα του ανήλικου μίλησε για τα τραύματα που αντίκρισε, ενώ υποστήριξε ότι το ίδιο ζώο είχε επιτεθεί στο παρελθόν και σε άλλο παιδί της γειτονιάς.

Μιλώντας στο Live News, ο 12χρονος ανέφερε ότι βρισκόταν σε αλάνα και έπαιζε ποδόσφαιρο, όταν είδε ξαφνικά τον σκύλο πίσω του. «Ήμουν στην αλάνα και έπαιζα μπάλα. Μετά από λίγο είδα το σκυλί πίσω μου και με δάγκωσε 2-3 φορές. Έτρεξα στο σπίτι, βγήκε έξω ο πατέρας μου, το κλώτσησε και έφυγε», περιέγραψε ο 12χρονος.

Ο ανήλικος υποστήριξε ακόμη ότι είχε δει και στο παρελθόν το συγκεκριμένο ζώο στην περιοχή, ενώ ανέφερε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ξέφευγε από τον έλεγχο της γυναίκας που το συνόδευε. «Το σκυλί είναι πολύ μεγαλόσωμο, το έχω ξαναδεί, κάποιες φορές της φεύγει. Της έχει ξαναφύγει. Όταν έγινε το συμβάν ήταν με το λουρί, αλλά δεν το κράταγε», είπε χαρακτηριστικά.

«Είδα το παιδί μου με πολύ βαθιά τραύματα»

Για όσα ακολούθησαν την επίθεση μίλησε και η μητέρα του 12χρονου, η οποία ανέφερε ότι βρισκόταν στο σπίτι όταν άκουσε φωνές. «Ήμουν στο σπίτι και άκουσα φωνές. Είδα το παιδί μου με πολύ βαθιά τραύματα», δήλωσε.

Η ίδια υποστήριξε, επίσης, ότι έχει πληροφορηθεί πως το συγκεκριμένο ζώο είχε επιτεθεί και στο παρελθόν σε άλλο παιδί της γειτονιάς. «Απ’ ό,τι έχω ακούσει, έχει επιτεθεί και σε άλλο παιδάκι στη γειτονιά. Γενικά είναι επιθετικό. Η κοπέλα που το κρατούσε ούτε που ανακατεύτηκε. Μετά από ώρα ήρθε ο μπαμπάς της να ρωτήσει τι έγινε», ανέφερε.

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Το περιστατικό στα Καμίνια

Η επίθεση σημειώθηκε όταν μία 28χρονη είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο, ο οποίος ανήκει στον αδελφό της. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, το ζώο ξέφυγε από τον έλεγχό της και επιτέθηκε στον ανήλικο.

Ο 12χρονος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα για τα τραύματα στα πόδια. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Για την υπόθεση κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ η 28χρονη συνελήφθη στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας. Παράλληλα, επιβλήθηκαν πρόστιμα τόσο στην ίδια όσο και στον ιδιοκτήτη του σκύλου, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης.