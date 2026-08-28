Φλόριντα: Τεχνικός κλιματισμού κλώτσησε το τσιουάουα ενός πελάτη του – ΒΙΝΤΕΟ

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Αντιμέτωπος με κατηγορία για διακεκριμένη κακοποίηση ζώου βρίσκεται ένας 43χρονος τεχνικός κλιματισμού στη Φλόριντα, καθώς φέρεται να κλώτσησε με δύναμη το μικρό σκυλί πελάτη του, με αποτέλεσμα το ζώο να χάσει τις αισθήσεις του.

Το περιστατικό συνέβη ενώ ο Ρίτσαρντσον Νοέλ βρισκόταν στο σπίτι της οικογένειας για εργασίες συντήρησης. Αυτό που πιθανότατα δεν γνώριζε ήταν ότι στο σαλόνι υπήρχε συσκευή Furbo για λιχουδιές σκύλων, η οποία διέθετε κάμερα και κατέγραψε το περιστατικό.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Σάνφορντ, ο 43χρονος συνελήφθη την Πέμπτη 27 Αυγούστου και κατηγορείται για διακεκριμένη κακοποίηση ζώου.

Το τσιουάουα έμεινε αναίσθητο

Στο βίντεο, το οποίο συνοδεύεται από προειδοποίηση για σκληρές εικόνες, το τσιουάουα φαίνεται αρχικά μέσα στο σαλόνι να γαβγίζει προς τον Νοέλ, ο οποίος βρίσκεται στην αυλή.

Λίγο αργότερα, ο άνδρας φέρεται να μπαίνει στο σπίτι από τη συρόμενη πόρτα και να κλωτσά το μικρόσωμο σκυλί, με αποτέλεσμα αυτό να εκτοξευτεί στο πάτωμα και να καταλήξει στο πλάι.

Μετά το χτύπημα, σύμφωνα με την αστυνομία, το σκυλί δεν ακούστηκε να γαβγίζει ξανά και παρέμεινε αναίσθητο για «σημαντικό χρονικό διάστημα».

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11:30 το πρωί της Δευτέρας 24 Αυγούστου, όπως προκύπτει από τη χρονική ένδειξη του βίντεο. Η αστυνομία ενημερώθηκε την Τετάρτη 25 Αυγούστου και ο Νοέλ συνελήφθη την επόμενη ημέρα.

«Το βίντεο είναι δύσκολο να το παρακολουθήσει κανείς»

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Σάνφορντ, Σέσιλ Σμιθ, καταδίκασε το περιστατικό, τονίζοντας ότι είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ένας άνθρωπος στον οποίο κάποιος εμπιστεύεται την είσοδο στο σπίτι του για την παροχή μιας υπηρεσίας να παραβιάζει αυτή την εμπιστοσύνη τραυματίζοντας βάναυσα ένα ανυπεράσπιστο ζώο.

«Το βίντεο είναι δύσκολο να το παρακολουθήσει κανείς και δείχνει την αναλγησία αυτού του ανθρώπου», πρόσθεσε.

Η αστυνομία δεν αποκάλυψε την εταιρεία στην οποία εργαζόταν ο τεχνικός, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν ο 43χρονος έχει εξασφαλίσει νομική εκπροσώπηση.