Τραμπ: Νέα δικαστική ήττα στην υπόθεση Στόρμι Ντάνιελς – Απορρίφθηκε ξανά το αίτημα μεταφοράς σε ομοσπονδιακό δικαστήριο

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Νέα δικαστική ήττα υπέστη ο Ντόναλντ Τραμπ στην υπόθεση των χρημάτων που καταβλήθηκαν για τη σιωπή της πρώην πρωταγωνίστριας αισθησιακών ταινιών Στόρμι Ντάνιελς, καθώς ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε για τρίτη φορά την προσπάθειά του να μεταφέρει την ποινική υπόθεση από τη Νέα Υόρκη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο δικαστής Άλβιν Κ. Χέλερσταϊν του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης έκρινε, σε απόφαση 35 σελίδων, ότι τα επιχειρήματα του Αμερικανού προέδρου ήταν «ούτε νέα ούτε νομικά επαρκή».

«Επαναβεβαιώνω την προηγούμενη απόφασή μου. Το αίτημα του προέδρου απορρίπτεται», έγραψε ο δικαστής.

Η απόφαση κλείνει, τουλάχιστον προς το παρόν, τον ταχύτερο δρόμο που είχε στη διάθεσή του ο Τραμπ για να επιχειρήσει να ανατρέψει την καταδίκη του το 2024.

Η υπόθεση των 34 κατηγοριών

Ο Τραμπ είχε παραπεμφθεί σε δίκη τον Μάρτιο του 2023 στη Νέα Υόρκη με 34 κατηγορίες για παραποίηση επιχειρηματικών εγγράφων, στο πλαίσιο σχεδίου για την απόκρυψη πληρωμής προς τη Στόρμι Ντάνιελς πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016.

Ο εισαγγελέας του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ είχε υποστηρίξει ότι η πληρωμή έγινε με σκοπό να αποκρυφθούν πληροφορίες από τους Αμερικανούς ψηφοφόρους.

Λίγο μετά την απαγγελία των κατηγοριών, οι δικηγόροι του Τραμπ προσπάθησαν να μεταφέρουν την υπόθεση σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι είχε δικαίωμα να δικαστεί εκεί.

Ο Χέλερσταϊν απέρριψε το αίτημα το καλοκαίρι του 2023, κρίνοντας ότι οι πληρωμές προς τον πρώην δικηγόρο και μεσάζοντα του Τραμπ, Μάικλ Κόεν, δεν συνδέονταν με τα καθήκοντά του ως προέδρου.

Ο Τραμπ καταδικάστηκε τον Μάιο του 2024.

Το επιχείρημα της προεδρικής ασυλίας

Η νομική ομάδα του Τραμπ επανήλθε μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ τον Ιούλιο του 2024, σύμφωνα με την οποία οι πρόεδροι απολαμβάνουν τεκμήριο ασυλίας για επίσημες πράξεις τους.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, οι δικηγόροι του ζήτησαν από τον Χέλερσταϊν να επανεξετάσει την υπόθεση. Εκείνος απέρριψε και πάλι το αίτημα, κρίνοντας ότι οι πληρωμές για τη σιωπή της Ντάνιελς ήταν «ιδιωτικές, ανεπίσημες πράξεις, εκτός των ορίων της εκτελεστικής εξουσίας».

Η υπόθεση έφτασε στη συνέχεια στο Ομοσπονδιακό Εφετείο της Δεύτερης Περιφέρειας, όπου οι δικαστές δεν αποφάνθηκαν επί της ουσίας, αλλά ζήτησαν από τον Χέλερσταϊν να εξετάσει ξανά αν ορισμένα αποδεικτικά στοιχεία της δίκης αφορούσαν πράξεις που θα μπορούσαν να καλύπτονται από προεδρική ασυλία.

«Η πληρωμή σε πορνοστάρ δεν καλύπτεται από προεδρική ασυλία»

Ο Χέλερσταϊν απέρριψε και αυτή τη φορά το επιχείρημα.

Όπως έγραψε, τα αποδεικτικά στοιχεία της δίκης, μεταξύ των οποίων και η κατάθεση του Μάικλ Κόεν, δεν παραβίαζαν την προεδρική ασυλία.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρή διατύπωση, ο δικαστής σημείωσε: «Η πληρωμή χρημάτων για τη σιωπή μιας πορνοστάρ ή η συγκάλυψη μιας ντροπιαστικής υπόθεσης δεν εμπίπτουν στην προεδρική ασυλία».

Ο δικηγόρος του Τραμπ, Ρόμπερτ Τζ. Τζιούφρα Τζούνιορ, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο, ενώ εκπρόσωπος του εισαγγελέα Άλβιν Μπραγκ αρνήθηκε να σχολιάσει.