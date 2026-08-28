Βιέννη: Άγνωστοι έκλεψαν από το μουσείο το περιδέραιο της Αιγύπτιας βασίλισσας Νάζλι με 673 διαμάντια

Η αυστριακή αστυνομία αναζητεί δύο άνδρες που κατηγορούνται για την κλοπή ενός πλατινένιου περιδέπαιου 200 καρατίων, διακοσμημένου με 673 διαμάντια, το οποίο αποτελούσε δάνειο σε μουσείο της Βιέννης και ανήκε κάποτε στην βασίλισσα Νάζλι της Αιγύπτου.

Οι Αρχές της πρωτεύουσας έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες των υπόπτων που καταγράφηκαν από τις κάμερες ασφαλείας κατά τη διάρκεια της ληστείας στο Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών, εν μέσω έξαρσης θεαματικών εισβολών και θραύση προθηκών σε ευρωπαϊκά πολιτιστικά ιδρύματα.

Οι άνδρες, που δεν φορούσαν μάσκες, αγόρασαν εισιτήρια για την έκθεση πριν σπάσουν μια γυάλινη προθήκη με ένα σφυρί το απόγευμα της Πέμπτης, κατά τις ώρες λειτουργίας του μουσείου, και διαφύγουν με το ιστορικό κομμάτι.

Αστυνομικοί αναπτύχθηκαν στο κέντρο της πόλης και επιστράτευσαν ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο για τον εντοπισμό των υπόπτων. Η εφημερίδα «Kronen» ανέφερε ότι οι ερευνητές πιστεύουν πως οι άνδρες εκτελούσαν πιθανότατα «συμβόλαιο» για λογαριασμό εγκληματικής συμμορίας.

Η διοίκηση του Μουσείου Εφαρμοσμένων Τεχνών δήλωσε ότι «το κομμάτι εκλάπη από μια έκθεση κοσμημάτων που λειτουργούσε από τον Ιούνιο, παρουσιάζοντας περισσότερα από 300 έργα των Γάλλων σχεδιαστών Van Cleef & Arpels». Από το περιστατικό, κανείς δεν τραυματίστηκε, αν και τη στιγμή του συμβάντος βρίσκονταν αρκετοί μάρτυρες στην αίθουσα.

Περιδέραιο από το 1939

Τα έγγραφα της έκθεσης ανέφεραν ότι το περιδέραιο ανήκε κάποτε στη Βασίλισσα Νάζλι της Αιγύπτου, η οποία το φόρεσε το 1939 στον γάμο της κόρης της, Φαυζίας, με τον τότε διάδοχο του θρόνου του Ιράν, Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος έγινε αργότερα σάχης. Το περιδέραιο πουλήθηκε από τον οίκο Sotheby’s στη Νέα Υόρκη το 2015 για 4,3 εκατομμύρια δολάρια.

Το MAK ανέφερε ότι η έκθεση συγκέντρωνε περίπου 200 «μοναδικά και σπάνια εκθέματα» από τη δική του συλλογή, καθώς και κομμάτια που καλύπτουν την 120ετή ιστορία του παρισινού οίκου κοσμημάτων, από τη συλλογή πολιτιστικής κληρονομιάς Van Cleef & Arpels.

Μια ξενάγηση που ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα της Παρασκευής εμφανιζόταν ως «ακυρωμένη» στον ιστότοπο του μουσείου, ενώ η έκθεση, η οποία επρόκειτο να ολοκληρωθεί στις 27 Σεπτεμβρίου, έκλεισε προσωρινά.

Μπαράζ ληστειών σε ευρωπαϊκά μουσεία

Στο μεταξύ, το τελευταίο διάστημα έχει καταγραφή μπαράζ ληστειών σε ευρωπαϊκά μουσεία. Χαρακτηριστική ήταν η ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της ημέρας τον περασμένο Οκτώβριο και διέφυγαν μέσα σε λίγα λεπτά με κοσμήματα του στέμματος αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην Ισπανία την Πέμπτη, κλέφτες εισέβαλαν στον «Θησαυρό της Βιγιένα», μια συλλογή χρυσών αντικειμένων της Εποχής του Χαλκού που περιγράφεται ως ένας από τους σημαντικότερους προϊστορικούς θησαυρούς της Ευρώπης.

Αυτόν τον μήνα, τέσσερα από τα σημαντικότερα έργα του Αναγεννησιακού δασκάλου του 15ου αιώνα, Αντονέλλο ντα Μεσσίνα, εκλάπησαν κατά τη διάρκεια εθνικής αργίας από μουσείο στη σικελική πόλη-λιμάνι της Μεσσήνης.

Δύο ημέρες νωρίτερα, η ιταλική αστυνομία δήλωσε ότι ανέκτησε τρεις πίνακες των Γάλλων δασκάλων Πολ Σεζάν, Πιερ Ογκίστ Ρενουάρ και Ανρί Ματίς, οι οποίοι είχαν αφαιρεθεί φέτος από ιδιωτικό μουσείο κοντά στη βόρεια πόλη της Πάρμας.

Τι λέει η έκθεση της Europol για τις ληστείες στα μουσεία

Έκθεση της Europol αυτόν τον μήνα διαπίστωσε ότι οι ληστείες σε ευρωπαϊκά μουσεία γίνονται όλο και πιο βίαιες, με τους κλέφτες ορισμένες φορές να κρατούν όπλα, να επιτίθενται στο προσωπικό και να χρησιμοποιούν βαριοπούλες, τσεκούρια, ακόμη και εκρηκτικά για να κλέψουν πολύτιμα εκθέματα.

Πηγή: The Guardian