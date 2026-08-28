Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική: Ο ρόλος-«κλειδί» του ψυχολόγου, το παρατσούκλι «γιατρός» και το πελατολόγιο – Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Oργανωμένη δράση στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής φέρεται να είχε αναπτύξει το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, άνδρες της οποίας προχώρησαν σε συλλήψεις τριών ατόμων.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκε ένας 41χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τη διακίνηση των ναρκωτικών, αλλά και ένας νευροψυχολόγος με γραφείο στον Πειραιά, τον οποίο οι αστυνομικές αρχές χαρακτηρίζουν ως βασικό προμηθευτή του. Στην υπόθεση εμπλέκεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, και ένας οδηγός ταξί, ο οποίος φέρεται να είχε προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες.

Ο ρόλος του ψυχολόγου

Η δράση του 41χρονου φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τις αρχές Ιουλίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, μέχρι τις 23 Αυγούστου καταγράφονται τουλάχιστον 90 πράξεις διακίνησης κοκαΐνης, ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, καθώς και άλλων ναρκωτικών ουσιών.

Κομβικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε ο νευροψυχολόγος που διατηρεί γραφείο στον Πειραιά και, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, λειτουργούσε ως βασικός προμηθευτής του 41χρονου.

Τον αποκαλούσαν «Γιατρό»

Ο διακινητής φέρεται να τον αποκαλούσε στις μεταξύ τους συνομιλίες με τον κωδικό «Γιατρός». Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 41χρονος προμηθευόταν από τον ψυχολόγο σημαντικές ποσότητες και διαφορετικά είδη ναρκωτικών, με ιδιαίτερη έμφαση σε MDMA και LSD.

Η σχέση των δύο ανδρών φαίνεται πως ήταν συστηματική, με τον 41χρονο να αναζητά ποσότητες για την κάλυψη των αναγκών του πελατολογίου του στη Δυτική Αττική.

Μάλιστα, από συνομιλίες που περιλαμβάνονται στην έρευνα προκύπτει το μέγεθος των χρηματικών ποσών που φέρεται να διαχειριζόταν ο 41χρονος για την προμήθεια ναρκωτικών.

Σε μία από τις συνομιλίες του αναφέρει ότι αγόραζε κάνναβη έναντι 6.000 ευρώ το κιλό, με την πληρωμή να γίνεται σε μετρητά. Σε άλλη περίπτωση φέρεται να αναφέρει ότι σκόπευε να διαθέσει 15.000 ευρώ για την αγορά άλλων ναρκωτικών ουσιών.

Οι παραδόσεις με «δέματα» και το σταθερό πελατολόγιο

Η δραστηριότητα του 41χρονου, σύμφωνα με την έρευνα, δεν περιοριζόταν στις απευθείας συναντήσεις με πελάτες. Φέρεται να πραγματοποιούσε και αποστολές μέσω μεταφορικής εταιρείας, χρησιμοποιώντας συσκευασίες με ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες αποκαλούσε χαρακτηριστικά «δέματα».

Παράλληλα, είχε αναπτύξει ένα σταθερό πελατολόγιο, στο οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, περιλαμβανόταν και μία τραγουδίστρια.

Οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν εντοπίσει συνομιλίες και στοιχεία που καταγράφουν τις επαφές του με διάφορα πρόσωπα, καθώς και τις συναλλαγές που αφορούσαν τις ναρκωτικές ουσίες.

Συνολικά, από τις αρχές Ιουλίου έως και τις 23 Αυγούστου, οι αρχές αποδίδουν στον 41χρονο τουλάχιστον 90 πράξεις διακίνησης ναρκωτικών.

Ήθελε να προσλάβει «βαποράκι» για τις διανομές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει συνομιλία του 41χρονου με άτομο που φέρεται να προσπάθησε να στρατολογήσει για τις ανάγκες της διακίνησης. Σύμφωνα με τη συνομιλία, ο 41χρονος του πρότεινε να εργάζεται για λογαριασμό του πραγματοποιώντας διανομές με μηχανάκι.

Το σχέδιο προέβλεπε εργασία για περίπου 5-6 ώρες την ημέρα, με τον συνεργάτη να αναλαμβάνει τα ραντεβού με τους πελάτες και να αμείβεται με ποσό που θα κυμαινόταν μεταξύ 50 και 100 ευρώ ημερησίως.

Χαρακτηριστικά, στη συνομιλία αναφέρεται:

Διακινητής: «Θες να δουλέψεις για μένα; 5-6 ώρες την ημέρα με το μηχανάκι μέχρι να πάρεις το δίπλωμα, μη γελάς ρε μ….α θα σε πληρώνω. Σε πληρώνω ρε βλάκα.»

Το άλλο άτομο επικαλείται ότι δεν διαθέτει δίπλωμα, ενώ ο 41χρονος συνεχίζει εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο θα γίνοταν οι διανομές.

Διακινητής: «Ναι για αυτό σου λέω, θα παίρνεις το κουτί θα το βάζεις. Θα βάζεις και το κράνος. Θα κάνεις τα ραντεβού όλα, τσακώνεις ένα 10άρικο από τον καθέναν στο κεφάλι και τελείωσε το θέμα, έλυσες το πρόβλημα της ζωής σου.»

Η συγκεκριμένη συνομιλία, σύμφωνα με την έρευνα, αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο ο 41χρονος φέρεται να οργάνωνε τις παραδόσεις, επιχειρώντας να δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργατών για την εξυπηρέτηση των πελατών του.

Και τοκογλύφος ο 41χρονος

Πέρα από τη διακίνηση ναρκωτικών, ο 41χρονος φέρεται να είχε αναπτύξει και άλλη οικονομική δραστηριότητα, καθώς σε συνομιλία του γίνεται αναφορά σε χρηματικό κεφάλαιο που είχε παραχωρήσει σε τρίτο πρόσωπο με τη μορφή δανείου και για το οποίο ανέμενε την καταβολή τόκων.

Από το περιεχόμενο της συνομιλίας προκύπτει ότι ανέμενε να εισπράττει περίπου 2.000 ευρώ τον μήνα ως τόκο. Με βάση όσα συζητούν οι εμπλεκόμενοι, το συνολικό ποσό που προσδοκούσε να εισπράξει φέρεται να έφτανε περίπου τις 24.000 έως 25.000 ευρώ.

Στη συνομιλία γίνεται χαρακτηριστικά αναφορά σε «20αρικο», ενώ το άλλο άτομο τον συμβουλεύει να ζητήσει συνολικά «24… 25», με τον 41χρονο να απαντά: «Ναι, 25 χιλιάρικα. Μέχρι τέλος του χρόνου….»

Η συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης δείχνει, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ότι ο 41χρονος δεν φέρεται να είχε ως μοναδική οικονομική δραστηριότητα τη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά να συμμετείχε παράλληλα και σε άλλες χρηματικές συναλλαγές.

Διάλογοι της τραγουδίστριας με τον 41χρονο διακινητή

1ος διάλογος

Τραγουδίστρια: Έλα, ακούς;

Διακινητής: Έλα.

Τραγουδίστρια: Φέρε ένα καλό για μας τώρα, ρε. Ένα καλό! Καλό, καλό, όμως! Έλα!

2ος διάλογος

Τραγουδίστρια: Έλα Μ…, συνέταιρε!

Έλα Μ…, συνέταιρε! Διακινητής: Κόψε τις μ@@@ς … (σ.σ.: όνομα τραγουδίστριας). Πες μου κανένα τραγούδι…

Κόψε τις μ@@@ς … (σ.σ.: όνομα τραγουδίστριας). Πες μου κανένα τραγούδι… Τραγουδίστρια: Χα, χα… ε άκου να σου πω. Επειδή, ας πούμε, η συμφωνία που κάναμε, πρέπει να την τηρήσεις κατά γράμμα…

3ος διάλογος

Τραγουδίστρια: Ωραία. Έλα από εδώ τώρα. Ξέρεις, τα κλασικά. Ένα πολύ καλό, καλό, καλό, καλό και βάλε κανένα…λίγο δωράκι… έτσι για… για το deal που κάναμε, ξέρεις…

Ωραία. Έλα από εδώ τώρα. Ξέρεις, τα κλασικά. Ένα πολύ καλό, καλό, καλό, καλό και βάλε κανένα…λίγο δωράκι… έτσι για… για το deal που κάναμε, ξέρεις… Διακινητής: Ναι, ναι… Δεν κάναμε κάτι. Μόλις το κάνουμε, θα κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε. Έλα. Γεια.

Ναι, ναι… Δεν κάναμε κάτι. Μόλις το κάνουμε, θα κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε. Έλα. Γεια. Τραγουδίστρια: Δεν κάναμε μαζί deal για το καλοκαίρι; Εγώ από πού θα παίρνω; Από αλλού;

Δεν κάναμε μαζί deal για το καλοκαίρι; Εγώ από πού θα παίρνω; Από αλλού; Διακινητής: Κάτσε καλά τώρα!

Κάτσε καλά τώρα! Τραγουδίστρια: Δεν κάθομαι, ρε, όχι.

Δεν κάθομαι, ρε, όχι. Διακινητής: Έλα.

Έλα. Τραγουδίστρια: Έλα! Μην αργείς!

4ος διάλογος

Διακινητής: Έλα.

Έλα. Τραγουδίστρια: Έχω ξεκινήσει…

Έχω ξεκινήσει… Διακινητής: Ναι…

Ναι… Τραγουδίστρια: Εεε… θα έρθω στο φαρμακείο, μου είπες, έτσι;

Εεε… θα έρθω στο φαρμακείο, μου είπες, έτσι; Διακινητής: Ναι.

Ναι. Τραγουδίστρια: Εεε…ντάξει. Φτιάξε ένα καλό, γιατί το χθεσινό ήταν λίγο πικρό, ρε φίλε.

Εεε…ντάξει. Φτιάξε ένα καλό, γιατί το χθεσινό ήταν λίγο πικρό, ρε φίλε. Διακινητής: Τι πικρό;

Τι πικρό; Τραγουδίστρια: Δεν ξέρω, μου ήταν πολύ πικρό, ρε αδερφέ. Δεν ήταν σαν τα άλλα αυτά που έφερνες, τα προηγούμενα.

Δεν ξέρω, μου ήταν πολύ πικρό, ρε αδερφέ. Δεν ήταν σαν τα άλλα αυτά που έφερνες, τα προηγούμενα. Διακινητής: Το ίδιο είναι, ρε.

Το ίδιο είναι, ρε. Τραγουδίστρια: Φτιάξε ένα καλό τώρα. Έρχομαι, άντε.

Οι συλλήψεις και τα ευρήματα της Ασφάλειας

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αττικής προχώρησαν στις συλλήψεις του 41χρονου διακινητή, του νευροψυχολόγου-προμηθευτή που φέρεται να είχε τον ρόλο του χονδρεμπόρου, καθώς και ενός οδηγού ταξί, ο οποίος σύμφωνα με την έρευνα είχε προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες.

Κατά τις έρευνες των αρχών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ άλλων κοκαΐνη, κάνναβη και άλλες ναρκωτικές ουσίες, ενώ η έρευνα ανέδειξε τη διακίνηση διαφορετικών ειδών ναρκωτικών, με το κύκλωμα να εμφανίζεται να διαθέτει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα ουσιών.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των δικαστικών αρχών, ενώ τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, μεταξύ των οποίων οι συνομιλίες και οι καταγεγραμμένες συναλλαγές, αναμένεται να αποτελέσουν βασικό μέρος της δικογραφίας.