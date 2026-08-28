Κέρκυρα: Συνελήφθη 70χρονος που έβαλε φωτιά για να κάψει χάρτινα απορρίμματα – Του επιβλήθηκε και πρόστιμο 3.000 ευρώ

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Στη σύλληψη ενός 70χρονου προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής (28/8) ανακριτικοί υπάλληλοι του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Κέρκυρας, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε ανάψει φωτιά σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του, σε περιοχή του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.

Ο 70χρονος φέρεται να άναψε τη φωτιά προκειμένου να καταστρέψει χάρτινα απορρίμματα, παρά το γεγονός ότι για την περιοχή ίσχυε πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, Κατηγορίας Κινδύνου 4, βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Ομολόγησε την πράξη του

Οι υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Κέρκυρας αναζήτησαν και εντόπισαν τον 70χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Κατά την αυτόφωρη προανάκριση, ο συλληφθείς ομολόγησε την πράξη του.

Η ενέργειά του συνιστά παράβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 265 του Ποινικού Κώδικα, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 5108/2024.

Παράλληλα, σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών Κέρκυρας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επισημαίνει ότι οι έλεγχοι για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και την αντιμετώπιση επικίνδυνων συμπεριφορών συνεχίζονται εντατικά, με τη χρήση τόσο υπηρεσιακών όσο και συμβατικών οχημάτων.