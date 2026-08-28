Πολυτέλεια 2.000 ετών σε αρχαία ελληνική πόλη: Αποκαλύφθηκε εντυπωσιακή βίλα με μοναδικά ψηφιδωτά – Το φτερωτό άλογο, η Μέδουσα και οι Γοργόνες

Αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν ανασκαφές στην αρχαία πόλη του Αδραμυττίου στη δυτική Τουρκία έφεραν στο φως τα ερείπια μιας εντυπωσιακής ρωμαϊκής βίλας, η οποία διαθέτει πολυτελή ψηφιδωτά, τοιχογραφίες, εξελιγμένα αποχετευτικά συστήματα, καθώς και απεικονίσεις κατοικίδιων ζώων με τα ονόματά τους.

Οι αρχαιολόγοι που εργάζονται στην αρχαία πόλη του Αδραμυττίου, στην επαρχία Μπαλίκεσιρ (Balıkesir), ανακάλυψαν μια εξαιρετικά διατηρημένη κατοικία της ρωμαϊκής εποχής, η οποία προσφέρει νέες γνώσεις για τον πλούτο, τις εμπορικές διασυνδέσεις και την ιδιωτική ζωή του οικισμού πριν από σχεδόν 2.000 χρόνια.

Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων ανασκαφών στη συνοικία Ören της περιοχής Burhaniye, όπου οι αρχαιολογικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη από το 2012.

Οι ανασκαφές διενεργούνται υπό τη διεύθυνση του Μουσείου Εθνικών Δυνάμεων του Μπαλίκεσιρ, με άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας και με επιστημονικό σύμβουλο τον Δρ Hüseyin Murat Özgen, επικεφαλής της Ομάδας Έρευνας του Αδραμυττίου στο Πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών Mimar Sinan.

Οι ερευνητές εξετάζουν μια έκταση περίπου 9.000 τετραγωνικών μέτρων, όπου οι ανασκαφές έχουν αποκαλύψει πολλαπλά στρώματα κατοίκησης που εκτείνονται σε διαφορετικές περιόδους της ιστορίας της αρχαίας πόλης. Ανάμεσα στα σημαντικότερα ευρήματα είναι ένα εκτεταμένο ρωμαϊκό συγκρότημα κατοικιών, το οποίο αναπτύσσεται γύρω από ένα αίθριο και περιβάλλεται από τρεις μεγάλες αίθουσες.

Πολυτελή ψηφιδωτά αποκαλύπτουν τη ζωή μέσα στη βίλα

Οι αίθουσες ήταν πλούσια διακοσμημένες με ψηφιδωτά δάπεδα, τοιχογραφίες και μια ποικιλία γεωμετρικών και παραστατικών σχεδίων. Μία από τις πιο εντυπωσιακές περιοχές είναι η βόρεια αίθουσα, όπου οι αρχαιολόγοι εντόπισαν 15 ψηφιδωτά πάνελ που απεικονίζουν πουλιά, ψάρια και ένα φτερωτό άλογο.

Το φτερωτό άλογο είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς το ίδιο μοτίβο εμφανιζόταν σε νομίσματα που έκοβε το Αδραμύττιο κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. Η εμφάνισή του σε μια ρωμαϊκή κατοικία περίπου πέντε αιώνες αργότερα υποδηλώνει ότι το σύμβολο παρέμεινε στενά συνδεδεμένο με την ταυτότητα της πόλης για γενιές. Τα ψηφιδωτά προσφέρουν επίσης μια πιο προσωπική ματιά στη ζωή των ενοίκων της βίλας.

Ανάμεσα στις εικόνες υπάρχουν αναπαραστάσεις μιας γάτας και ενός σκύλου, οι οποίες συνοδεύονται από επιγραφές που φαίνεται να ταυτοποιούν τα ζώα με τα ονόματά τους. Σύμφωνα με τον Özgen, το όνομα της γάτας μεταφράζεται ως «Σμαραγδένια», ενώ ο σκύλος ονομαζόταν «Ωκεανός». Τέτοιες λεπτομέρειες μπορούν να βοηθήσουν τους αρχαιολόγους να σχηματίσουν μια πιο καθαρή εικόνα για τους ανθρώπους που ζούσαν στην κατοικία και την κοινωνική τους θέση.

Διασυνδέσεις με τη Βόρεια Αφρική

Άλλα ψηφιδωτά απεικονίζουν μορφές της Μέδουσας και Γοργόνων, καθώς και πυγμαίους που αλληλεπιδρούν με πουλιά. Η παρουσία της εικονογραφίας των πυγμαίων είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς το μοτίβο αυτό συνδέεται με τη ψηφιδωτή παράδοση της Βόρειας Αφρικής. Ο Özgen ανέφερε ότι αυτή η εικονογραφία θα μπορούσε να προσφέρει στοιχεία για τον ιδιοκτήτη της βίλας. Το Αδραμύττιο ήταν μια εμπορική πόλη με δύο λιμάνια και εκτεταμένες διασυνδέσεις σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα η κατοικία να ανήκε σε έναν πλούσιο έμπορο με εμπορικούς ή πολιτιστικούς δεσμούς με τη Βόρεια Αφρική.

Ο διακοσμητικός κύκλος και τα ευρήματα που αποκαλύφθηκαν στην ανατολική αίθουσα δείχνουν ότι η κατοικία βρισκόταν σε χρήση κατά τον 2ο αιώνα μ.Χ., αν και τα αρχαιολογικά στοιχεία μαρτυρούν ότι το κτίριο συνέχισε να εξελίσσεται τους επόμενους αιώνες. Μετά από καταστροφή κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, κατασκευάστηκε μια άλλη αίθουσα στα νότια της κεντρικής περιοχής κατά τον 4ο ή 5ο αιώνα μ.Χ. Αυτή η μεταγενέστερη προσθήκη περιλαμβάνει τη δική της γεωμετρική και παραστατική διακόσμηση, χαρακτηριστική της περιόδου.

Το ελληνιστικό κτίριο ανακαλύφθηκε κάτω από τη βίλα

Οι ανασκαφές έφεραν επίσης στο φως τα θεμέλια ενός σημαντικού ελληνιστικού κτίσματος στο ίδιο οικόπεδο. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τμήματα αυτών των πιο πρώιμων θεμελίων επαναχρησιμοποιήθηκαν κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, παρέχοντας αποδείξεις για τη μακροχρόνια συνέχεια στην κατοίκηση και την ανάπτυξη του χώρου.

Η ίδια η βίλα φαίνεται να ήταν μια εξελιγμένη κατοικία, εξοπλισμένη με υποδομές που ξεπερνούσαν κατά πολύ την απλή πολυτελή διακόσμηση. Οι αρχαιολόγοι κατέγραψαν κανάλια αποστράγγισης, αγωγούς και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούσαν τους υγρούς χώρους του συγκροτήματος, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο μηχανικής που είχε ενσωματωθεί στο ακίνητο.

Ο συνδυασμός των πολυτελών ψηφιδωτών, των διακοσμημένων αιθουσών και των προηγμένων υποδομών δείχνει μια κατοικία που ανήκε σε μέλη της ευημερούσας ελίτ του Αδραμυττίου. Για τους ερευνητές, ωστόσο, η σημασία της ανακάλυψης εκτείνεται πέρα από την ίδια τη βίλα. Το κτίριο και η διακόσμησή του βοηθούν τους αρχαιολόγους να ανασυνθέσουν πτυχές της καθημερινής ζωής, των εμπορικών δικτύων και των πολιτισμικών ανταλλαγών στην αρχαία πόλη.

Τα διαδοχικά ελληνιστικά και ρωμαϊκά ερείπια της περιοχής προσφέρουν επίσης αποδείξεις για το πώς εξελίχθηκε το Αδραμύττιο με την πάροδο των αιώνων, διατηρώντας παράλληλα στοιχεία της πιο πρώιμης πολιτισμικής του ταυτότητας. Οι ανασκαφές συνεχίζονται, με τους αρχαιολόγους να ελπίζουν ότι η περαιτέρω έρευνα στη συνοικία των κατοικιών θα αποκαλύψει περισσότερα για τους ενοίκους της βίλας και τις διασυνδέσεις της αρχαίας πόλης με τον ευρύτερο μεσογειακό κόσμο.