Αϊτή: Σχεδόν 200.000 άνθρωποι εξαναγκάστηκαν να επιστρέψουν στη χώρα από τις αρχές του έτους

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Σχεδόν 200.000 άνθρωποι έχουν επιστραφεί αναγκαστικά στην Αϊτή από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με αξιωματούχο του ΟΗΕ, ο οποίος ενημέρωσε την Παρασκευή το Συμβούλιο Ασφαλείας για την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα.

Ο αριθμός των αναγκαστικών επιστροφών καταγράφηκε λίγες ημέρες μετά την επίθεση ένοπλης συμμορίας στο Κενσκόφ, κοντά στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, κατά την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 47 άνθρωποι και περισσότεροι από 50 απήχθησαν, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά τουλάχιστον 20.000 σε σύγκριση με το πρώτο οκτάμηνο του 2025, σημείωσε ο Ίντρικα Ρατουάτε, βοηθός του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για ανθρωπιστικές υποθέσεις και αναπληρωτής συντονιστής για παροχή έκτακτης βοήθειας.

Η πολύνεκρη επίθεση υπογραμμίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η ανάπτυξη στην Αϊτή της νέας πολυεθνικής δύναμης που θα βοηθήσει τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες αδυνατούν να καταπολεμήσουν τις συμμορίες που λυμαίνονται τη χώρα. Όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξή της, η Δύναμη Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ) θα διαθέτει 5.500 στρατιωτικούς και αστυνομικούς, αλλά ο αριθμός όσων βρίσκονται ήδη στην Αϊτή δεν έχει γίνει γνωστός.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τα περισσότερα όπλα στην Αϊτή προέρχονται από τις νοτιοανατολικές ΗΠΑ και διοχετεύονται στη χώρα, κυρίως μέσω των χερσαίων συνόρων με τη Δομινικανή Δημοκρατία.