Πέγκυ Τρικαλιώτη: «Όταν έμαθα πόσα έπαιρνε άνδρας συνάδελφος, πήγα σπίτι και έκλαιγα – Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να φτιάξει αυτή η κοινωνία»

Καλεσμένη το βράδυ της Παρασκευής στην εκπομπή «Ένας και ένας» του ΕΡΤnews βρέθηκε η Πέγκυ Τρικαλιώτη, η οποία, με αφορμή το νέο θεατρικό της εγχείρημα, μίλησε ανοιχτά για τις επαγγελματικές ανισότητες που υπάρχουν στο χώρο μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη στιγμή που διαπίστωσε ότι άνδρας συνάδελφός της αμειβόταν πολύ περισσότερο από την ίδια, αποκαλύπτοντας πως η συγκεκριμένη διαπίστωση την έκανε να ξεσπάσει σε κλάματα όταν επέστρεψε στο σπίτι της.

«Αν μια γυναίκα αντιδράσει σε μια δουλειά, θεωρείται “γκρίνια”, ενώ αν κάνει το ίδιο ένας άνδρας, “είναι αποφασιστικός”», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως πρόκειται για μια αντίληψη που έχει διαμορφωθεί μέσα στην κοινωνία.

Η ίδια αποκάλυψε στη συνέχεια πως έχει βιώσει προσωπικά αυτή την ανισότητα, περιγράφοντας τη στιγμή που έμαθε ότι άνδρας συνάδελφός της αμειβόταν «εξωφρενικά περισσότερο» από την ίδια.

«Όταν ανακάλυψα ότι άνδρας συνάδελφος πληρωνόταν εξωφρενικά περισσότερο από μένα, έβαλα τα κλάματα. Όχι μπροστά βέβαια, αλλά πήγα στο σπίτι μου και έκλαιγα. Γιατί είπα ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να φτιάξει αυτή η κοινωνία. Ό,τι και να κάνω, όσο καλή και να είμαι, όσα μπράβο και να μου πουν, όσα χειροκροτήματα και να έχω”», εξομολογήθηκε.

Η ηθοποιός σημείωσε ακόμη ότι σπάνια έχει λάβει την ίδια αμοιβή με άνδρα συμπρωταγωνιστή της, ακόμη και όταν πρόκειται για πρόσωπο της ίδιας ηλικίας και με αντίστοιχου μεγέθους ρόλο.

Αναφερόμενη στους λόγους που, κατά την άποψή της, διατηρούν αυτή την ανισότητα, στάθηκε και στην εμπορικότητα των ανδρών ηθοποιών, υποστηρίζοντας ότι ένας γοητευτικός άνδρας μπορεί να προσελκύσει μεγαλύτερο κοινό και, κατ’ επέκταση, να αυξήσει τα εισιτήρια και τις εισπράξεις μιας παραγωγής.

«Είμαστε πολύ περισσότερες οι γυναίκες και οι άνδρες είναι πολύ λιγότεροι. Επίσης, υπάρχει και το ότι ειδικά ένας καλοφτιαγμένος άνδρας, ένας γοητευτικός άνδρας, έχει περισσότερες γυναίκες και κορίτσια να τον ακολουθούν. Εισιτήρια, εισπρακτικά, οπότε σου λέει και ο παραγωγός που αυτός τα φέρνει περισσότερο απ’ ότι μια γυναίκα», κατέληξε η ηθοποιός.