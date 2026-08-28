Νέα πυρά Ερντογάν σε Νετανιάχου: «Η κυβέρνηση του Ισραήλ είναι εθισμένη στον πόλεμο και προκαλεί αστάθεια στη Μέση Ανατολή»

Εθισμένη στον πόλεμο χαρακτήρισε την κυβέρνηση του Ισραήλ στρέφοντας εκ νέου σήμερα τα βέλη του στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταλογίζοντάς της τον κίνδυνο αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η δήλωση αυτή έρχεται σε συνέχεια των πυραυλικών επιθέσεων του Ισραήλ στα σύνορα με Τουρκίας – Συρίας και πολύ κοντά σε τουρκική βάση.

«Η σημερινή εθισμένη στον πόλεμο κυβέρνηση του Ισραήλ δοκιμάζει κάθε είδους προκλήσεις για να παρασύρει ολόκληρη την περιοχή μας στην αστάθεια, ξεκινώντας από τους γείτονές της», δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας στο πλαίσιο θρησκευτικής εκδήλωσης για την εβδομάδα γενεθλίων του Προφήτη (Mevlid-i Nebi).

«Η Γάζα έχει μετατραπεί στο μεγαλύτερο νεκροταφείο παιδιών»

Ο ίδιος επιτέθηκε στην κυβέρνηση Νετανιάχου για τις επιθέσεις στη Γάζα, τονίζοντας ότι «αθώα παιδιά που δεν γνωρίζουν τίποτα στοχοποιούνται εν ψυχρώ». «Πριν γνωρίσουν τον κόσμο, πριν καταλάβουν τι συμβαίνει, βρέφη και παιδιά πέφτουν στο έδαφος σαν ώριμα στάχυα. Γυναίκες, ηλικιωμένοι, εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, διασώστες δολοφονούνται με βόμβες όχι σε πεδία μαχών και συγκρούσεων, αλλά σε οικισμούς αμάχων», υπογράμμισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Καταγγέλλοντας τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πρόεδρος της Τουρκίας τόνισε: «Στη Γάζα, την οποία το δίκτυο γενοκτονίας μετέτρεψε στο μεγαλύτερο νεκροταφείο παιδιών στον κόσμο, ακόμη και οι χαρταετοί θεωρούνται απειλή και εμποδίζονται. Μόνο στην Παλαιστίνη, εκατομμύρια αδέλφια μας παλεύουν να επιβιώσουν υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, στερούμενα τις πιο βασικές ανάγκες».

Ειδική αναφορά στον Λίβανο

Αναφέροντας ότι στον Λίβανο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπενθύμισε ότι «περί το 1,3 εκατομμύριο άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τις εστίες τους λόγω των επιθέσεων της ισραηλινής διοίκησης, περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 12.000 Λιβανέζοι, στην πλειονότητά τους παιδιά και γυναίκες, τραυματίστηκαν».

«Κυβέρνηση εθισμένη στον πόλεμο»…

«Η σημερινή εθισμένη στον πόλεμο κυβέρνηση του Ισραήλ δοκιμάζει κάθε είδους προκλήσεις για να παρασύρει ολόκληρη την περιοχή μας στην αστάθεια, ξεκινώντας από τους γείτονές της», τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Η ριζοσπαστική, κατοχική, γενοκτονική ιδεολογία που ονομάζεται Σιωνισμός δεν στοχεύει μόνο την ηρεμία των γειτόνων της, αλλά στοχεύει καθέναν που υπερασπίζεται την περιφερειακή ειρήνη και τις ανθρωπιστικές αξίες», υπογράμμισε.

Επιδιώκοντας να εμφανίσει τον εαυτό του ως ενωτική προσωπικότητα του μουσουλμανικού κόσμου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε: «Κι εμείς, όταν επισημαίνουμε τις επεκτατικές επιδιώξεις του σιωνισμού, δεν το κάνουμε για τον εαυτό μας, αλλά εκ μέρους όλων των λαών της περιοχής, ανεξαρτήτως πίστης, εκ μέρους του μετώπου της ανθρωπότητας».

Χαρακτήρισε Χίτλερ τον Νετανιάχου

Ο ίδιος παραλλήλισε, μάλιστα, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ως Χίτλερ και τον ηγέτη των Ερυθρών Χμερ στην Καμπότζη, Πολ Ποτ. Συγκεκριμένα, είπε: «Στη νεότερη ιστορία, το τίμημα της σιωπής απέναντι στον Χίτλερ, τον ηγέτη των Ερυθρών Χμερ στην Καμπότζη, Πολ Ποτ και άλλους αδίστακτους τυράννους αναγκάστηκαν δυστυχώς να το πληρώσουν οι άμαχοι».

«Στα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Χίτλερ, στα πεδία θανάτου του Πολ Ποτ, εκατομμύρια άνθρωποι διαφορετικής καταγωγής και διαφορετικών πιστεύω υπέστησαν γενοκτονία», είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Δυστυχώς, εκείνη την περίοδο η ανθρωπότητα παρέμεινε απλός θεατής σε όσα συνέβαιναν», ανέφερε. «Σήμερα το ίδιο λάθος επαναλαμβάνεται στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη, στον Λίβανο. Δεν επιδεικνύεται από τον κόσμο η απαραίτητη αντίδραση απέναντι σε αυτές τις εκτός κανόνων, εκτός νόμων, εκτός αρχών, αξιών και ορίων πολιτικές του δικτύου γενοκτονίας», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

Σημειώνοντας ότι ούτε οι παγκόσμιες δομές ούτε η διεθνής κοινότητα μπόρεσαν να επιδείξουν μια ισχυρή βούληση που θα απέτρεπε τις σφαγές, όπως συνέβη και χθες, ο Ερντογάν δήλωσε: «Πιστεύω ότι πρέπει πλέον να γίνει κατανοητή αυτή η πραγματικότητα: Ως Μουσουλμάνοι, δεν μπορούμε να φτάσουμε πουθενά εναποθέτοντας τις ελπίδες μας σε άλλους. Είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε ισχυροί, να είμαστε αποτρεπτικοί, να υπερασπιστούμε μαζί τα δικαιώματά μας, να οικοδομήσουμε μαζί την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή μας».