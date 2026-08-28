Χαλκιδική: Φωτιά σε δασική έκταση στα Ανοιξιάτικα – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

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Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου 2026 σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να κινητοποιούνται για την κατάσβεσή της.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 15:45 και άμεσα ξεκίνησε η κινητοποίηση των δυνάμεων.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 42 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Αριστοτέλη, ο οποίος κινητοποιήθηκε για την παροχή υδροφόρων προς ενίσχυση των δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η περιοχή βρίσκεται την Παρασκευή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, που αντιστοιχεί στην κατηγορία κινδύνου 3.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.