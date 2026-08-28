Ολυμπιακός: Εμπλοκή στην υπόθεση Πέντερσεν – Στρέφεται στην περίπτωση του Ντοντό της Φιορεντίνα

Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Ντοντό της Φιορεντίνα για το δεξί άκρο της άμυνας, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν εμφανίζονται να έχουν παρουσιάσει εμπλοκή.

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Αθλητισμός

Ντοντό, Φιορεντίνα - Ολυμπιακός, Τελικός Conference League
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα δεδομένα έχουν προκύψει στον μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού για τη θέση του δεξιού μπακ, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν την περίπτωση του Ντοντό της Φιορεντίνα.
  • Την ίδια ώρα, η υπόθεση του Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν φαίνεται να παρουσιάζει εμπλοκή, με δημοσιεύματα από την Ιταλία να αναφέρουν προβλήματα στις διαπραγματεύσεις με την Τορίνο.
  • Τα δεδομένα παραμένουν ανοιχτά τόσο για την περίπτωση του Ντοντό όσο και για εκείνη του Πέντερσεν, καθώς οι τελευταίες ώρες της μεταγραφικής περιόδου αναμένεται να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα δεδομένα έχουν προκύψει στον μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού για τη θέση του δεξιού μπακ, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν την περίπτωση του Ντοντό της Φιορεντίνα, την ώρα που η υπόθεση του Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν φαίνεται να παρουσιάζει εμπλοκή.

Ο 27χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός βρίσκεται στο μεταγραφικό «ραντάρ» των Πειραιωτών, ενώ από την Ιταλία προκύπτει ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε επαφή με τη Φιορεντίνα για την απόκτησή του.

Η εμπλοκή με τον Πέντερσεν

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των τελευταίων δεδομένων στην υπόθεση του Πέντερσεν. Ο Νορβηγός αμυντικός έφτασε στην Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης, συνοδευόμενος από τους τρεις εκπροσώπους του, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ωστόσο, δημοσιεύματα από την Ιταλία αναφέρουν ότι οι διαπραγματεύσεις των «ερυθρόλευκων» με την Τορίνο έχουν παρουσιάσει εμπλοκή τις τελευταίες ώρες, γεγονός που αλλάζει τα δεδομένα για την ενίσχυση της δεξιάς πλευράς της άμυνας.

Η περίπτωση του Ντοντό

Ο Ντοντό αγωνίζεται ως δεξιός μπακ, είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Βραζιλίας και δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Φιορεντίνα.

Μέχρι στιγμής, πάντως, ο Ολυμπιακός δεν έχει επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ιταλική ομάδα για τον 27χρονο ποδοσφαιριστή. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα παραμένουν ανοιχτά τόσο για την περίπτωση του Ντοντό όσο και για εκείνη του Πέντερσεν, μέχρι να υπάρξουν οριστικές εξελίξεις.

Οι τελευταίες ώρες της μεταγραφικής περιόδου αναμένεται, συνεπώς, να ξεκαθαρίσουν ποια περίπτωση θα προχωρήσει για την ενίσχυση του Ολυμπιακού στη θέση του δεξιού μπακ.

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