ΟΦΗ – Μιχάλης Μπούσης: «Sky is the limit, ο Ολυμπιακός μας έδειξε τον δρόμο» – Κόντης: «Πολύ σημαντικό το να βρισκόμαστε στο Europa League»

Ο ΟΦΗ εισέρχεται στη League Phase του Europa League με υψηλές φιλοδοξίες, με τον Μιχάλη Μπούση, τον Δημήτρη Μπούση και τον Χρήστο Κόντη να τοποθετούνται μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό. Η ευρωπαϊκή παρουσία της κρητικής ομάδας, οι απαιτητικές αναμετρήσεις με Λεβερκούζεν και Μπενφίκα, η διαχείριση του προγράμματος και οι επόμενες μεταγραφικές κινήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεών τους στην COSMOTE TV.

Ο Μιχάλης Μπούσης αναφέρθηκε στη σημασία της συμμετοχής του ΟΦΗ στη διοργάνωση τόσο για τον σύλλογο όσο και για την Κρήτη, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να θέσει όρια στις φιλοδοξίες της ομάδας.

«Είναι μία απίστευτη στιγμή για εμάς, για την ομάδα, για όλο το νησί, για τους φιλάθλους και την οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι μας στήριξαν και εύχομαι να κάνουμε περήφανη την Ελλάδα, όλο το νησί και τους οπαδούς του ΟΦΗ», ανέφερε.

Μπούσης: «Sky is the limit»

Ερωτηθείς για τον στόχο του ΟΦΗ στο Europa League, ο Μιχάλης Μπούσης τόνισε: «Για εμένα, sky is the limit. Ο ουρανός είναι το όριο. Ο Μαρινάκης μάς έδειξε τον δρόμο, ότι στην Ελλάδα οι ελληνικές ομάδες μπορούν να πιστέψουν πως μπορούν να κάνουν αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Η κατάκτηση του Conference League βοήθησε την Ελλάδα να ονειρευτεί. Και οι υπόλοιπες ομάδες, όπως τώρα η ΑΕΚ, εμείς, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, πρέπει να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, να προχωρήσουμε μπροστά και να κάνουμε το ποδόσφαιρο ακόμη πιο όμορφο στην Ελλάδα. Το πρωτάθλημα είναι δύσκολο. Τώρα έχουμε τρεις διοργανώσεις. Εμείς θα παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Βασιζόμαστε στον ελληνικό πυρήνα που έχουμε, έχουμε και άλλους παίκτες και πιστεύω ότι θα δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Πρέπει να ονειρευόμαστε τα καλύτερα».

Ο ιδιοκτήτης του ΟΦΗ αναφέρθηκε και στον μεταγραφικό σχεδιασμό, επιβεβαιώνοντας ότι η ομάδα περιμένει την προσθήκη ενός σέντερ φορ, χωρίς να αποκλείει κάποια επιπλέον κίνηση εφόσον προκύψει κατάλληλη περίπτωση.

«Το ρόστερ μας είναι πλήρες πάνω-κάτω. Έρχεται ένας σέντερ φορ. Τώρα, αν τύχει κάτι που δεν μπορούμε να προσπεράσουμε, θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου τύχει τελευταία στιγμή. Μπορεί να έρθει κάτι, μπορεί να μην έρθει και τίποτα, αλλά δεν θα πάρουμε κάποιον απλά για να πάρουμε. Θα πρέπει να είναι κάποιος που θα μας βοηθήσει αρκετά».

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Μπούσης υπογράμμισε ότι η ομάδα θα προσεγγίσει τη διοργάνωση παιχνίδι με παιχνίδι:

«Θα πάρουμε ένα παιχνίδι τη φορά. Αυτός είναι ο τρόπος σκέψης μας. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Όλα είναι πιθανά για εμάς».

Κόντης: «Το να είμαστε απλά εκεί δεν μας αρκεί»

Στη σημασία της παρουσίας του ΟΦΗ στη League Phase στάθηκε και ο προπονητής της ομάδας, Χρήστος Κόντης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι οι Κρητικοί θα επιδιώξουν να παρουσιάσουν το δικό τους αγωνιστικό πρόσωπο ανεξάρτητα από τον βαθμό δυσκολίας των αντιπάλων.

Για την κλήρωση δήλωσε: «Μια χαρά. Για την ομάδα μας είναι από μόνο του πολύ σημαντικό το να βρισκόμαστε στη League Phase του Europa League. Το είχαμε πει όλοι μας και πριν από την κλήρωση, ότι όποια κι αν είναι αυτή, θα πάμε να διεκδικήσουμε αυτά που μπορούμε, να το χαρούμε, να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας και όπου μας βγάλει».

Ο Χρήστος Κόντης αναφέρθηκε ειδικότερα στις αναμετρήσεις με τη Λεβερκούζεν και την Μπενφίκα, επισημαίνοντας τον υψηλό βαθμό δυσκολίας τους. «Προφανώς και οι δύο είναι πολύ μεγάλες ομάδες, με τεράστια ιστορία και σημαντικές πορείες στην Ευρώπη και το Champions League. Και τα δύο παιχνίδια θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αυτές οι ομάδες έχουν τους παίκτες, την εμπειρία και την ποιότητα για να κάνουν πολύ ωραία πράγματα στο γήπεδο. Έχουν δυναμική και ορμή. Σίγουρα στο Ντα Λουζ θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, απέναντι σε μία ομάδα με πορτογαλική κουλτούρα και πολύ γρήγορο ποδόσφαιρο. Από την άλλη, θα αντιμετωπίσουμε στην έδρα μας τη Λεβερκούζεν, μία γερμανική ομάδα, μία μηχανή που τρέχει και πιέζει. Επειδή δεν έχω ακόμη παρακολουθήσει αναλυτικά τις ομάδες, δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα. Το σίγουρο είναι ότι και τα δύο παιχνίδια θα είναι πολύ δύσκολα».

Η διαχείριση του προγράμματος και των ταξιδιών

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε ο τεχνικός του ΟΦΗ και στη διαμόρφωση του προγράμματος, καθώς η συμμετοχή σε τρεις διοργανώσεις αυξάνει τις αγωνιστικές και ταξιδιωτικές απαιτήσεις για την ομάδα.

«Προφανώς παίζει μεγάλο ρόλο. Για εμάς είναι σημαντικό να γνωρίζουμε το πρόγραμμα, ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε όλο αυτόν τον φόρτο, τα ταξίδια στο εξωτερικό αλλά και τις μετακινήσεις μας στην Ελλάδα. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε μία ομάδα της επαρχίας και ακόμη κι όταν παίζουμε στην Αθήνα, πάλι πρέπει να ταξιδέψουμε. Άρα για εμάς όλο αυτό το εγχείρημα είναι αρκετά δύσκολο. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε λίγο τυχεροί με το πρόγραμμα και, για παράδειγμα, μετά από ένα ταξίδι στο εξωτερικό να ακολουθεί ένα παιχνίδι στην έδρα μας. Αυτό θα μας βοηθούσε στη διαχείριση. Όπως κι αν διαμορφωθεί, όμως, εμείς πρέπει να βρούμε τις λύσεις και τον τρόπο να το διαχειριστούμε».

Ο Χρήστος Κόντης συμφώνησε με τη φιλοσοφία που εξέφρασε ο Μιχάλης Μπούσης για τις φιλοδοξίες του ΟΦΗ, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα δεν αντιμετωπίζει τη συμμετοχή της στη διοργάνωση ως αυτοσκοπό.

«Μιλάτε με έναν προπονητή που πέρυσι, πριν από τον τελικό Κυπέλλου, είχε πει ότι θα πάμε να το πάρουμε. Άρα καταλαβαίνετε ότι η φιλοδοξία είναι τεράστια, τόσο η δική μου όσο και ολόκληρης της ομάδας. Δεν υπάρχει διοργάνωση στην οποία θα παίξουμε και δεν θα θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Το να είμαστε απλά εκεί δεν μας αρκεί. Θέλαμε να είμαστε στο Europa League και είμαστε εδώ επειδή το θέλαμε ως οργανισμός, το ήθελαν οι παίκτες και το προπονητικό επιτελείο και δουλέψαμε πολύ σκληρά για να το πετύχουμε. Από τη στιγμή που είμαστε εδώ, θα παίξουμε όλα τα παιχνίδια ανταγωνιστικά, με το δικό μας ποδόσφαιρο και με τον τρόπο που ξέρουμε. Θα παλέψουμε για να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Αν δεν στοχεύεις ψηλά στη ζωή σου και σε αυτό που κάνεις, δεν μπορείς να πετύχεις μεγάλα πράγματα. Τίποτα δεν έρχεται μόνο του και χωρίς μεγάλη προσπάθεια. Προφανώς και θέλουμε να κάνουμε περισσότερες από μία νίκες, γνωρίζοντας ότι είναι δύσκολο. Ακόμη και οι ομάδες που δεν ακούγονται ως μεγαθήρια έχουν μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία και αρκετά παιχνίδια στην Ευρώπη στα πόδια τους. Εμείς θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε αυτή τη διοργάνωση».