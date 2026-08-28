Πολωνία: «Δεν υπάρχει χώρος για μίσος» – Το Βρότσλαβ καταδικάζει τη βία κατά Ουκρανών

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Βρότσλαβ στην Πολωνία ενέκρινε ψήφισμα που καταδικάζει τη βία και το μίσος με βάση την εθνικότητα, έπειτα από σειρά επιθέσεων με θύματα Ουκρανούς στην πόλη. Το ψήφισμα τονίζει ότι δεν υπάρχει χώρος για επιθέσεις ή εκφοβισμό και δεσμεύεται στην καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας, ενώ η πρωτοβουλία ακολουθεί περιστατικά όπως η επίθεση σε ζευγάρι Ουκρανών και την αύξηση των εγκλημάτων μίσους κατά 30% το πρώτο εξάμηνο του 2026.

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Το Δημαρχείο του Βρότσλαβ, στην Πολωνία. Πηγή: assecods.pl
Το Δημαρχείο του Βρότσλαβ, στην Πολωνία. Πηγή: assecods.pl
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Δημοτικό Συμβούλιο του Βρότσλαβ ενέκρινε ψήφισμα που καταδικάζει τη βία και το μίσος κατά Ουκρανών, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει χώρος… για επιθέσεις, εξευτελισμό ή εκφοβισμό οποιουδήποτε εξαιτίας της καταγωγής, της γλώσσας, της προφοράς ή της εθνικότητάς του».- Τα εγκλήματα μίσους κατά Ουκρανών στην Πολωνία αυξήθηκαν πάνω από 30% το πρώτο εξάμηνο του 2026, με την αστυνομία να λαμβάνει 180 καταγγελίες. Η Πολωνία φιλοξενεί πάνω από 900.000 Ουκρανούς πρόσφυγες.- Η συζήτηση στο Βρότσλαβ πήρε έντονη πολιτική τροπή με πρόταση του κόμματος PiS για επιστροφή Ουκρανών στρατεύσιμης ηλικίας, ενώ οι πολωνοουκρανικές σχέσεις επιβαρύνονται και από ιστορικές διαφορές.

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Το Δημοτικό Συμβούλιο του Βρότσλαβ στην Πολωνία ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καταδικάζει τη βία και το μίσος με βάση την εθνικότητα, έπειτα από σειρά επιθέσεων με θύματα Ουκρανούς πρόσφυγες στην πόλη.

Στο ψήφισμα τονίζεται ότι «δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει χώρος στο Βρότσλαβ για επιθέσεις, εξευτελισμό ή εκφοβισμό οποιουδήποτε εξαιτίας της καταγωγής, της γλώσσας, της προφοράς ή της εθνικότητάς του», ενώ οι δημοτικές αρχές δεσμεύονται να αντιμετωπίσουν την επιθετικότητα, το μίσος και τη μισαλλοδοξία.

«Όλοι όσοι επέλεξαν το Βρότσλαβ ως σπίτι και τόπο διαμονής τους είναι ευπρόσδεκτοι εδώ, ανεξάρτητα από την εθνική τους καταγωγή», αναφέρεται ακόμη.

Η επίθεση σε ζευγάρι Ουκρανών

Η πρωτοβουλία ακολουθεί σειρά περιστατικών που έχουν προκαλέσει ανησυχία στην πόλη. Μεταξύ αυτών ήταν η βίαιη επίθεση τριών ανδρών εναντίον ενός ζευγαριού Ουκρανών στις 26 Ιουλίου, την οποία η αστυνομία χαρακτήρισε ως επίθεση με κίνητρο την εθνικότητα των θυμάτων.

Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο πήρε έντονη πολιτική τροπή, όταν μέλη του αντιπολιτευόμενου κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) πρότειναν τροπολογία που καλούσε τους Ουκρανούς άνδρες στρατεύσιμης ηλικίας που ζουν στην Πολωνία να επιστρέψουν στην Ουκρανία.

Ο αντιδήμαρχος του Βρότσλαβ, Ρίσαρντ Κέσλερ, επέκρινε την πρόταση, προειδοποιώντας ότι τέτοιου είδους ρητορική κινδυνεύει να πλήξει τη φήμη της πόλης και να «φέρει ντροπή» τόσο στο Βρότσλαβ όσο και στην Πολωνία.

Οι υποστηρικτές του ψηφίσματος επισήμαναν ότι οι πολιτικές και ιστορικές διαφορές ανάμεσα στην Πολωνία και την Ουκρανία δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως δικαιολογία για επιθέσεις εναντίον Ουκρανών. Προειδοποίησαν, παράλληλα, ότι η παρουσίαση ολόκληρων κοινωνικών ομάδων ως «συλλογικού εχθρού» μπορεί να τροφοδοτήσει περαιτέρω το μίσος και τη βία.

Οι ιστορικές διαφορές που επιβαρύνουν τις σχέσεις

Οι πολωνοουκρανικές σχέσεις έχουν επιβαρυνθεί το τελευταίο διάστημα από διαφωνίες γύρω από την ιστορική κληρονομιά του Ουκρανικού Επαναστατικού Στρατού (UPA). Στην Ουκρανία αντιμετωπίζεται ως αντιστασιακό κίνημα κατά της σοβιετικής κυριαρχίας, ενώ στην Πολωνία συνδέεται κυρίως με τον ρόλο του στις σφαγές της Βολυνίας, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν μαζικά Πολωνοί σε περιοχές που σήμερα ανήκουν στη δυτική Ουκρανία.

Οι εντάσεις ενισχύθηκαν όταν η Ουκρανία έδωσε το όνομα του UPA σε στρατιωτική μονάδα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην Πολωνία.

Αυξήθηκαν πάνω από 30% τα εγκλήματα μίσους

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η εφημερίδα Rzeczpospolita, η πολωνική αστυνομία έλαβε 180 καταγγελίες για εγκλήματα μίσους εις βάρος Ουκρανών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, αριθμός αυξημένος κατά περισσότερο από 30% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Στην Πολωνία φιλοξενούνται σήμερα περισσότεροι από 900.000 άνθρωποι που εγκατέλειψαν την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, αποτελώντας τον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό Ουκρανών προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη μεγαλύτερη εθνική μειονότητα της χώρας.

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