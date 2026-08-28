Από το Χάρβαρντ στο απόλυτο σκοτάδι – Πρώτη ματιά στο θρίλερ «Unabomber» του Netflix

Το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για τη νέα βιογραφική ταινία «Unabomber», η οποία ξετυλίγει τη ζωή του Τεντ Καζίνσκι, από την είσοδό του στο Χάρβαρντ μέχρι τη μεταμόρφωσή του στον διαβόητο τρομοκράτη.

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Netflix, Unabomber
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ για τη νέα βιογραφική ταινία «Unabomber», η οποία ξετυλίγει τη ζωή του Τεντ Καζίνσκι, ενός από τους πιο επικίνδυνους τρομοκράτες των ΗΠΑ.
  • Η πρωτότυπη ταινία ακολουθεί «την πορεία του Καζίνσκι από την ηλικία των 16 ετών, όταν πέρασε το κατώφλι του Χάρβαρντ μέχρι τη σκοτεινή μεταμόρφωσή του στον διαβόητο τρομοκράτη, γνωστό ως «Unabomber».
  • Πρωταγωνιστούν οι Ράσελ Κρόου και Τζέικομπ Τρέμπλεϊ, ενώ η πρεμιέρα της ταινίας στην πλατφόρμα αναμένεται στις 25 Σεπτεμβρίου.

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Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ για τη νέα βιογραφική ταινία «Unabomber», η οποία ξετυλίγει τη ζωή του Τεντ Καζίνσκι (Ted Kaczynski), μιας ιδιοφυίας στα μαθηματικά που πέρασε στην ιστορία ως ένας από τους πιο επικίνδυνους τρομοκράτες των ΗΠΑ. Σε σκηνοθεσία του Τζέινους Μετς Πέντερσεν (Janus Metz Pedersen), πρωταγωνιστούν οι Ράσελ Κρόου (Russell Crowe) και Τζέικομπ Τρέμπλεϊ (Jacob Tremblay).

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η πρωτότυπη ταινία ακολουθεί «την πορεία του Καζίνσκι (Τρέμπλεϊ) από την ηλικία των 16 ετών, όταν πέρασε το κατώφλι του Χάρβαρντ μέχρι τη σκοτεινή μεταμόρφωσή του στον διαβόητο τρομοκράτη, γνωστό ως «Unabomber». Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Χάρβαρντ, υποβλήθηκε σε αμφιλεγόμενα ψυχολογικά πειράματα από τον καθηγητή Χένρι Μάρεϊ, τον οποίο υποδύεται ο Ράσελ Κρόου. Δεκαετίες αργότερα έρχεται ξανά στην επιφάνεια, καθώς η πράκτορας του FBI, Τζοάν Μίλερ (Σέιλιν Γούντλεϊ), εξαπολύει ένα ανελέητο ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του, φέρνοντας στο φως τις ανατριχιαστικές συνέπειες της αχαλίνωτης φιλοδοξίας και της απόλυτης απομόνωσης».

Το σενάριο συνυπογράφουν οι Σαμ Τσάλσεν (Sam Chalsen) και Νέλσον Γκριβς (Nelson Greaves).

Το «Unabomber» είναι η ιστορία «ενός νεαρού άνδρα που αισθάνεται όλο και πιο περιθωριοποιημένος από την κοινωνία και αποφασίζει να καταφύγει στη βία ως μέσο εκδίκησης», είχε δηλώσει ο σκηνοθέτης στο Tudum του Netflix, τον Ιούλιο, προσθέτοντας: «Κάνουμε εναλλαγή μεταξύ δύο χρονικών γραμμών: τη διαμόρφωση του “Unabomber” και τη σύλληψη του “Unabomber”».

Το καστ συμπληρώνουν οι Άναμπελ Ουάλις (Annabelle Wallis), Αλεξάντερ Λούντβιχ (Alexander Ludwig), Στίβεν Ογκ (Steven Ogg) και Μαρκ Μεντσάκα (Marc Menchaca).

Εκτελεστική παραγωγοί είναι οι Γκριβς, Ντόναλντ Τζ. Λι (Donald J. Lee) και Σαμ Τσάλσεν (Sam Chalsen) σε συνεργασία με την MRC. Η Σόφι Κάσιντι (Sophie Cassidy) έχει αναλάβει την παραγωγή για λογαριασμό της 2.0 Entertainment.

Σύμφωνα με το Firstshowing, το «Unabomber» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 25 Σεπτεμβρίου.

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