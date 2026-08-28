Συγκινημένη η Βελίκα Καραβάλτσιου αποχαιρέτησε το MEGA: «Θα μου λείψετε και πραγματικά ελπίζω ότι θα βρεθούμε ξανά»

Η Βελίκα Καραβάλτσιου αποχαιρέτησε το MEGA την Παρασκευή 28 Αυγούστου, εκφράζοντας την συγκίνησή της και την ευγνωμοσύνη της για την πολυετή συνεργασία της με τον σταθμό και τους ανθρώπους του ομίλου.

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Βελίκα Καραβάλτσιου
Φωτογραφία: Instagram/velikakara
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το MEGA αποχαιρέτησε την Παρασκευή 28 Αυγούστου η Βελίκα Καραβάλτσιου, η οποία δεν έκρυψε την συγκίνησή της.
  • Η δημοσιογράφος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την συνεργασία της με τους ανθρώπους του σταθμού, λέγοντας «Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο MEGA και στους ανθρώπους του».
  • Η Βελίκα Καραβάλτσιου τόνισε πως «Κάνω μια καινούργια αρχή», ενώ πρόσθεσε ότι «Θα μου λείψετε και πραγματικά ελπίζω ότι θα βρεθούμε ξανά».

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Το MEGA αποχαιρέτησε την Παρασκευή 28 Αυγούστου η Βελίκα Καραβάλτσιου. Η δημοσιογράφος, η οποία ετοιμάζεται για ένα νέο βήμα στην επαγγελματική της πορεία, δεν έκρυψε την συγκίνησή της, ενώ εξέφρασε και την ευγνωμοσύνη της για την συνεργασία της με τους ανθρώπους του σταθμού.

Εμφανώς συγκινημένη, η Βελίκα Καραβάλτσιου ανέφερε πως: «Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο MEGA και στους ανθρώπους του. Δεν θέλω να κλάψω. Θα προσπαθήσω να μην δακρύσω. Να προσπαθήσω να πω ένα ευχαριστώ χωρίς να κλάψω, σε όλο το MEGA και στους ανθρώπους του.

Σε όλο τον όμιλο Alter Ego, στη διοίκηση, στον Σταμάτη Μαλέλη, στους αρχισυντάκτες μας, στους συναδέλφους μας πάνω στην αίθουσα σύνταξης. Είμαστε μαζί πάρα πολλά χρόνια, έχουμε ζήσει πολύ ωραίες στιγμές…».

«Κάνω μια καινούργια αρχή, αυτό είναι το καλό. Θα μου λείψετε και πραγματικά ελπίζω ότι θα βρεθούμε ξανά», κατέληξε η δημοσιογράφος.

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