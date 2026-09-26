Αθηνά Οικονομάκου: Η καλύτερη επένδυση που έχει κάνει για τον εαυτό της – Δείτε βίντεο με την απάντηση που εκπλήσσει

Η Αθηνά Οικονομάκου αποκάλυψε μέσω βίντεο στο TikTok ότι η καλύτερη επένδυση που έχει κάνει για τον εαυτό της τα τελευταία 12 χρόνια είναι τα χρήματα που δίνει στην ψυχολόγο της. Η ηθοποιός εξήγησε πως αυτή η επένδυση της προσφέρει ηρεμία, γαλήνη και τη δυνατότητα να διαχειρίζεται καλύτερα τις καταστάσεις σε σχέση με το παρελθόν.

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Αθηνά Οικονομάκου
Φωτογραφία: Instagram/athinao1konomakou
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αθηνά Οικονομάκου, πιστή στο ραντεβού της με τα social media, ανέβασε πρόσφατα στο TikTok ένα βίντεο στο οποίο εξηγεί ποια είναι η καλύτερη επένδυση που έχει κάνει ποτέ για τον εαυτό της.
  • Απαντώντας στο ερώτημα «Ποια είναι η καλύτερη επένδυση που έχεις κάνει;», η ηθοποιός αποκάλυψε πως είναι «Τα χρήματα που δίνω στην ψυχολόγο μου».
  • Όπως ανέφερε, αυτή η επένδυση της προσφέρει «ηρεμία, γαλήνη, ασφάλεια, σιγουριά» και τη βοηθά να διαχειρίζεται καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν.

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Η Αθηνά Οικονομάκου, πιστή στο ραντεβού της με τα social media, ανέβασε πρόσφατα στο TikTok ένα βίντεο στο οποίο εξηγεί ποια είναι η καλύτερη επένδυση που έχει κάνει ποτέ για τον εαυτό της.

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Η ηθοποιός, όπως φαίνεται, βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητό της, καλημερίζει τους followers της και απαντά στο ερώτημα: «Ποια είναι η καλύτερη επένδυση που έχεις κάνει;».

Όπως είπε: «Η πρώτη απάντηση που μου ήρθε στο μυαλό, ακόμα κι αν αργότερα το αμφισβήτησα, τίποτα δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει. Τα χρήματα που δίνω στην ψυχολόγο μου» και εξήγησε: «Αυτά τα τελευταία 12 χρόνια. Τώρα αυτή τη στιγμή που σας μιλάω πηγαίνω στην πρώτη μου συνεδρία για αυτή τη σεζόν. Δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Αυτή η δουλειά δεν πληρώνεται. Η ηρεμία, η γαλήνη, η ασφάλεια, η σιγουριά που νιώθω, το πώς μπορώ να διαχειρίζομαι τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν – ούτε θέλω να θυμάμαι πώς ήμουν, πώς εύκολα κατέρρεα, πόσο ευάλωτη ήμουν – ναι, η καλύτερη επένδυση είναι η ψυχολόγος μου».

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@athinao1konomakouΕσύ;; Ποια θεωρείς ότι είναι η καλύτερη επένδυση που έχεις κάνει;;♬ πρωτότυπος ήχος – Athina Oikonomakou

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