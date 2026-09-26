Αθηνά Οικονομάκου: Η καλύτερη επένδυση που έχει κάνει για τον εαυτό της – Δείτε βίντεο με την απάντηση που εκπλήσσει

Η Αθηνά Οικονομάκου, πιστή στο ραντεβού της με τα social media, ανέβασε πρόσφατα στο TikTok ένα βίντεο στο οποίο εξηγεί ποια είναι η καλύτερη επένδυση που έχει κάνει ποτέ για τον εαυτό της.

Η ηθοποιός, όπως φαίνεται, βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητό της, καλημερίζει τους followers της και απαντά στο ερώτημα: «Ποια είναι η καλύτερη επένδυση που έχεις κάνει;».

Όπως είπε: «Η πρώτη απάντηση που μου ήρθε στο μυαλό, ακόμα κι αν αργότερα το αμφισβήτησα, τίποτα δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει. Τα χρήματα που δίνω στην ψυχολόγο μου» και εξήγησε: «Αυτά τα τελευταία 12 χρόνια. Τώρα αυτή τη στιγμή που σας μιλάω πηγαίνω στην πρώτη μου συνεδρία για αυτή τη σεζόν. Δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Αυτή η δουλειά δεν πληρώνεται. Η ηρεμία, η γαλήνη, η ασφάλεια, η σιγουριά που νιώθω, το πώς μπορώ να διαχειρίζομαι τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν – ούτε θέλω να θυμάμαι πώς ήμουν, πώς εύκολα κατέρρεα, πόσο ευάλωτη ήμουν – ναι, η καλύτερη επένδυση είναι η ψυχολόγος μου».